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冷眼集╱大內宣反打臉 難道要僑胞喝10年鳳梨汁嗎?

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農委會主委陳吉仲。(記者潘俊宏／攝影)
農委會主委陳吉仲。(記者潘俊宏／攝影)

鳳梨出口大陸被禁，農委會砸10億台幣行銷鳳梨，但過去大內宣號稱的行銷世界的成果備受質疑。農委會主委陳吉仲4日還是得意聲稱，今年輸出到日本的鳳梨成長翻倍已經超過5000公噸，還有一家大通路商有意再進口1200公噸，還在洽談中。不過，陳吉仲的得意內宣，不但狠狠打臉了「助日代表」謝長廷，也毫不留情地打臉了「偉人」陳吉仲。

連日來府院黨總動員吃鳳梨、賣鳳梨。但蔡政府許多「古往今來」的大內宣也不斷戳破一次大氣球。蔡英文去年宣布鳳梨賣到澳洲「大突破」，原來去年一整年只賣了56公斤的「鳳梨乾」，今年更是零。這兩天僑委會也用力曬圖「讓世界『僑』見台灣鳳梨」，但僑胞踴躍採購愛台鳳梨，鳳梨卻進不了美國

蔡政府大內宣只怕太少，不怕過頭。農委會4日氣定神閒稱，去年只賣澳洲56公斤鳳梨乾是，因為遇到疫情，缺貨櫃、運費也高得離譜，所以生鮮鳳梨無法順利賣澳洲。農委會沒說的是，鳳梨銷澳洲需薰蒸、空運，成本很高，相關問題如沒克服，不但去年賣不了，今年、明年、未來恐怕都很難。

同樣，世界『僑』見了台灣鳳梨，鳳梨卻進不了美國，陳吉仲也說，請僑胞先喝鳳梨汁、吃鳳梨乾，生鮮鳳梨將盡快向美國申請。但陳吉仲沒提的是，各國防檢疫規格不同，台灣芭樂打進美國市場就花了10年。所以陳吉仲意思是，美國僑胞鳳梨汁還可以繼續喝10年、鳳梨乾也再吃10年。

不過，讓陳吉仲最得意的功勳，是今年鳳梨銷日累計已可達6200公噸，創歷年新高。這麼偉大的勳績，顯然是在打臉「助日代表」謝長廷了。

府院黨下鄉賣鳳梨，謝長廷閃最快。民眾要求謝長廷在日本協助促銷台灣鳳梨，謝長廷不愧「助日代表」，他說，這麼直接要求日本購買，多少是賣人情，價錢不易商量，數量也不會多。現陳吉仲說鳳梨銷日翻倍，還在談1200公噸，這是日本賣人情、鳳梨賤價賣嗎？謝長廷和陳吉仲兩人對台詞最好對清楚點。

陳吉仲洋洋得意稱，今年輸日鳳梨成長翻倍已超過5000公噸，儼然分散市場有成。他沒說的是，台灣鳳梨銷日，30年前就超過5000公噸了！其實日本人喜歡台灣鳳梨，但近年來因為中國大陸防檢疫要求沒日本高，農民都喜歡把鳳梨賣往中國大陸，而農委會疏於提高防檢疫與品質管控，也怠於拓展外銷，更懶得輔導農民，以致銷日成果不佳。責任當然還是要算在陳吉仲頭上。

行政院長蘇貞昌才在立法院力推陳吉仲自幼力爭上游，立志讓台灣農民站起來的偉人故事。但是光看辛辛苦苦30年，鳳梨銷日回從前，陳吉仲還能得意洋洋拿來做大內宣，這記巴掌打「偉人」陳吉仲打得不輕。

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