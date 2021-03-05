陳吉仲：陸也有介殼蟲 學者駁：買方當然可規範你

屏東高樹金鑽鳳梨這個月起開始進入採收期，農民希望政府能夠有產銷通路。(記者劉學聖／攝影)

中國 大陸禁止台灣 鳳梨進口，農委會主委陳吉仲昨接受廣播寶島新聞網專訪時說，該做法不符合國際規範，若都這樣以防檢疫為藉口卻與政治綁在一起對待國際社會，會讓其他自由貿易國家團結起來，它（中國）本身會受到傷害。但部分學者專家不以為然，直說輸入國本來就可要求產品必須要「乾淨」，不是「我有、你也有」的病蟲害，就可相互輸出輸入。

陳吉仲說，介殼蟲一般在鳳梨上很常見，一般經過薰蒸就可以進去對方國，為何是暫停輸入？對岸自己也有兩種以上的介殼蟲，台方因而回信希望兩邊有機會可針對這議題坐下來解決。

陳吉仲還說，去年有13批銷往中國大陸的鳳梨不合格，農委會防檢局去年12月19日已強化措施，且台灣鳳梨可以賣給世界16個國家，農民把鳳梨採收後到集貨場，就會做介殼蟲的防疫 處理，強調台灣鳳梨賣到中國大陸合格率高達99.7%；台灣鳳梨銷到日本，也沒有類似像中國大陸這樣的處理方式，這與國際上的農產貿易不符。

但財團法人植物保護科技基金會董事長葉瑩認為，國際慣例通常是把自身沒有的病蟲害，列為檢疫條件，但並非「我有、你也有」的病蟲害，就可相互輸出輸入；輸出國也不希望品質不好的東西賣到別的國家去，因此通常會做出口檢疫。