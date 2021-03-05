生鮮鳳梨來不了 陳吉仲：僑胞可吃加工品

農委會主委陳吉仲4日表示，因檢疫問題台灣鳳梨無法輸出到美國，已積極委請駐美代表處幫忙解決。(記者潘俊宏／攝影)

美國 僑胞反映，想買生鮮鳳梨，但美國並沒有允許台灣 生鮮鳳梨可以外銷到美國，僑胞根本吃不到。農委會主委陳吉仲昨說，僑胞可吃各式各樣的鳳梨加工品。

食品輸美要先檢核

某食品業界人士表示，美國有外國供應商驗證計畫（ＦＳＶＰ），外國供應商都要通過驗證登記與檢核，光是申請營養標示，準備就要半年以上，不是隨便就可把食品賣去美國。

台大園藝系退休副教授許明仁也說，加工食品可以賣去美國的，但業者必須向美國食品藥物管理局ＦＤＡ登錄，符合ＦＤＡ的衛生安全標準、食品添加物標準，美方也會定期派員抽查。

陳吉仲昨接受廣播節目專訪說，農委會駐美農業組組長林麗芳第一時間有回應，美國僑胞想要進口生鮮鳳梨，可惜生鮮鳳梨無法輸出美國，但會透過各種方式盡快讓鳳梨輸美；僑胞可吃各式各樣的鳳梨加工品，果乾、果汁、鳳梨酥等等，會透過產地、加工業者，與各地台商僑胞接洽。

僑委會副委員長徐佳青昨天表示，海外僑胞、台商訂購鳳梨情況踴躍，之後會陸續出去20個貨櫃的量，各方訂購超過100噸，包括不用經過檢疫的加拿大就訂了14噸，而歐美無法進口的國家，僑委會建議購買加工產品或是捐作公益，下周也將安排台商三大系統領導人和國內鳳梨加工業者會面，把台灣製品行銷海外。

總統府發言人張惇涵昨天在桃園表示，最近看到不管海內外的台灣人都全力挺台灣的鳳梨，這是大團結不是大內宣，很多國外好朋友也支持台灣鳳梨。當然，台灣的鳳梨還沒辦法輸出到一些國家，這也是政府一直在努力的方向，不過就算鳳梨沒有輸入這些國家，也歡迎大家來買台灣鳳梨的加工品，一樣可以支持台灣的鳳梨和農民。

針對僑委會號召僑胞採購鳳梨，卻無法進入美國，國民黨 立委賴士葆說，這就是蔡政府泛政治化、操作大內宣過頭的結果。國民黨團首席副書記長陳玉珍也說，海外僑胞認購後在台灣捐掉，影響的仍是國內產銷量，對果農並無實質幫助。

藍委指僑委會該檢討

國民黨立委陳以信表示，僑委會規畫不周，減損僑胞美意，應該檢討。尤其鼓勵僑胞量購，終究是治標不治本的作法，政府應該認真解決台灣鳳梨出口對岸的問題，才是根本之道。

賴士葆表示，最簡單就是化危機為轉機，藉鳳梨議題打開兩岸對話之門，蔡政府反而捨此捷徑，繞一大圈，最後還是要靠打仇中牌。

陳玉珍說，海外僑台商認購鳳梨，最後只能送在台親友或國內捐贈，銷量等於替代內銷市場，台人反而會因此減少購買。再者，此次影響的不只鳳梨果農，從生產、運輸、包裝業者都受衝擊，不是只靠政府鼓勵民眾多吃鳳梨就能解決。