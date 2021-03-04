新聞評論╱靠國家隊賣自由鳳梨？大內宣真反胃

大陸暫停進口台灣 鳳梨，蔡政府危機總動員，一方面呼籲民眾吃鳳梨挺農民，一方面聲稱將協助拓展國外市場。台灣人民挺自家鳳梨的熱情高昂，毋庸置疑；但是，外銷市場是用政治喊話就能打開的嗎？蔡總統指示成立「農產品國家隊」，外交部長吳釗燮聲稱要賣「自由鳳梨」；人民倒要看看，這能幫台灣水果維持幾分鐘的熱度？

別的不說，2016年底由農委會輔導成立的「台灣國際農業開發公司」（台農發），不就是一支「農產品國家隊」嗎？四年多過去，這個打著「台灣」旗號的公司，又為台灣打開了多少國際市場呢？如果「台農發」真發揮了市場開發功能，台灣鳯梨、釋迦、蓮霧、葡萄柚等水果，為何迄今九成五以上都集中銷往大陸？很顯然，蔡政府誇口要將鳳梨行銷全世界的說法，都是在「練肖話」，欺騙百姓。

蔡總統去年在臉書貼出哏圖，大讚台灣鳳梨成功開拓澳洲 市場，稱許是「大突破」。最近這則新聞被翻出來檢視，去年台灣銷往澳洲的鳳梨總重量僅56公斤，且全是「鳳梨乾」，而非鮮果。蔡總統拿一次外銷「突破」來大內宣，但仔細觀察其前因後果，能讓果農或一般民眾高興得起來嗎？

民進黨的大內宣，已誇張到令人反胃的地步。台南市長黃偉哲說，「中國 不買，我們賣向全世界」，口氣不輸蔡英文和蘇貞昌。但如果蔡政府的「新南向」政策有成，或者真有本事把台灣水果賣向全世界，為何今天我們還需要為大陸的禁令跳腳？四年多來，台農發不僅一事無成，還虧損近8000萬元台幣，虧掉三分之一個資本額。在野黨立委要求「台農發」提出營運報告，蘇揆說要等兩星期；拖到這波鳳梨之災風頭過去，可能也就不了了之了。

根據出口統計，台灣去年銷往大陸的鳳梨總計4.2萬噸，銷往新南向國家則為400多噸，對比之下，銷大陸的數量是銷新南向的100倍；其他水果則更嚴重，釋迦銷大陸為200倍，蓮霧則是600倍。如果「台農發」四年多的努力，只拿得出這點蒼白的成績，蔡政府「鳳梨國家隊」的宣示還能相信嗎？

但蔡政府在乎的，並不是出口的實績或農民的生計，它在乎的是政治上可以宣傳的效果；對岸鳳梨禁令一出，蔡政府再度撿到槍。吳釗燮立刻連結去年中共經濟制裁澳洲事件，要求國際友人支持台灣的「自由鳳梨」。駐美代表蕭美琴也貼出豪邁吃鳳梨照，黃偉哲則主張向澳洲「鳳梨換紅酒」。對這些官員而言，面對任何兩岸相關議題，只要喊一喊「反中愛台」口號就能自我壯大，他們根本不需要費心費力去解決任何實質問題。在這種情況下，民眾的生計會是他們真心關注的事嗎？

中國對澳洲紅酒課重稅，對台灣鳳梨暫停進口，或許有不同的政治動機；但台灣用「自由鳳梨」連結「民主紅酒」來對抗，只能說是廉價的大內宣策略，完全無助於解決問題。調子唱得愈高，就愈暴露其不務實，甚至是殘民以逞，對農民的生計漠不關心。且看澳洲紅酒的下場，它在中國的市場大幅衰退，高端紅酒在歐美市場難與法國競爭，平價酒類又不易和西班牙、智利、阿根廷等國競爭，導致價格持續下跌。口水或許救得了政治人物的聲望，卻救不了農民，由此可見。

過去五年，蔡政府無法紓解台灣農產品對大陸市場的依賴，現在卻宣稱要用「農產品國家隊」來解決。拜託，這又不是江湖郎中在賣膏藥！