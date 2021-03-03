USTR報告 批台灣限制美豬牛進口

高雄市議會2日開議，場外有陳抗團體演行動劇，反對萊克多巴胺美豬進口，也希望高雄市禁止採用。（記者劉學聖／攝影）

美國 貿易代表署（USTR）1日公布年度貿易政策議程報告，再度點名台灣 對美國豬肉及牛肉產品設有進口限制，並對台灣「欠缺科學根據」的農業政策表達「嚴正關切」；外交部發言人歐江安昨表示，有注意到USTR的報告，充分了解美方立場，外交部未來會配合貿易主政單位的相關政策，妥善處理台美雙方關切議題。

中國時報報導，雖然台灣自今年元旦起放寬美豬、美牛限制，但在涉台部分，該報告稱台灣農業政策並「非以科學為根據」，解除台灣對美豬、美牛的進口限制更被列為優先事項。

歐江安表示，放寬美豬美牛進口限制是攸關國家整體發展與未來戰略的決定，這個政策也是依據科學證據與國際標準所做出決定。台方充分理解美方立場，與USTR關係友好、溝通管道暢通，外交部配合行政院經貿談判辦公室、經濟部、農委會政策需要與指示，妥善處理雙方關切的議題。

據報導，經濟部表示，USTR貿易障礙報告所提都是老問題，至於為何仍提美豬牛開放壁壘議題，可能是因台灣雖開放含萊劑美豬牛，還是有限於30個月齡以上才開放等限制。

所謂台灣對美豬牛進口設有壁壘，並無科學根據的說法，經濟部說，美方可有其意見，但台方也有科學根據，美豬牛開放還有哪些問題，就等美台貿易暨投資 架構協定會議（TIFA）召開後，再交換意見。

台灣是美國的第10大貿易夥伴，美國之音報導，台灣對進口稻米農藥殘留上限的監管、農業生技產品的市場壁壘，以及智慧財產權，醫藥與醫療器材價格制定與報銷透明度和可預期程度，也是美方關切的重點。

美方將持續透過TIFA與台對話，改善台灣投資環境，其中包括避免台灣科技法規對美國化學、化妝品、消費商品等產業造成負擔。經濟部表示，盼雙方盡快敲定會議時間。