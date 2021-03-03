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趙少康籲兩岸協商 防止全面貿易戰

台灣新聞組／台北3日電

中國大陸暫停進口我國鳳梨引發關注，中廣董事長趙少康昨提醒蔡政府，重點不在短期「吃爆鳳梨」，而是要「防止全面貿易戰」，一旦輕啟貿易戰，台灣會傷得比較重。據本報系聯合報報導，趙少康呼籲蔡總統，「犧牲未到最後關頭，絕不輕言犧牲」；也奉勸中國大陸國家主席習近平，「和平未到最後關頭，絕不放棄和平」，兩岸應透過機制盡速協商，共同尋求解決方案。

趙少康說，蔡政府現在要解決鳳梨禁令，不外乎三種做法：「拖、報復、談判」，與其拖延時間，那何不談一下，以和為貴，退一步海闊天空。他反問，現在組「鳳梨國家隊」，未來還有多少國家隊？今天吃十八公斤鳳梨，明天要吃十八公斤釋迦嗎？以後每天都吃水果餐好了，短期有效，但長期不是辦法，而且很民粹。

趙少康表示，現在重點已不只在鳳梨上了，而在「防止全面貿易戰」；假如貿易戰全面發生，台灣與大陸會兩敗俱傷，「但就整體比例上看，台灣受傷要重得多」。

另據中國時報報導，淡江大學大陸所榮譽教授趙春山表示，民進黨政府應把鳳梨事件當成是兩岸復談契機，可透過兩會機制，甚至是民間機構單位，先單純從檢疫等事務技術性問題，來創造跟對岸協商機會，過程中必然會涉及公權力，屆時再處理諸如九二共識等爭議問題。換言之，先創造兩岸對話的機會，民進黨政府一定要主動「接球」，不要連嘗試都不願試。

可透過兩會 或由民間協商

　趙春山指出，鳳梨事件涉及檢疫，按大陸說法是要台灣不要政治化，也就是北京目前是把該事視為技術性問題，那台灣就順著此邏輯來跟對岸談技術性問題，雙方可透過海基、海協兩會機制，甚至是委託民間任何機構單位來談檢疫問題。

先針對農民 料將逐漸加碼

　「對方丟球，台灣要接，完全被動無濟於事。」趙春山說，在暫停進口台灣鳳梨前，北京曾透過《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》發函告知農委會，這是種「硬中帶軟」的訊號，既然如此，蔡政府要順勢而行。主動去談鳳梨問題，不要連談都不談。

台灣 貿易戰 趙少康

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