黑白集╱鳳梨蟲試出蔡政府難言之隱

鳳梨事件挑動兩岸敏感神經。(記者林則宏／攝影)

蔡總統的新國安人事展現和解姿態，因應美中新局，中共 立馬見招拆招。新主委邱太三就任當天，與國台辦針對「九二共識」各說各話；話不投機，北京索性劍指邱太三的「商機說」，挑台灣鳳梨的介殼蟲作文章，試試蔡總統是否真想恢復兩岸對話。

蔡英文 表面定調此事屬「經貿摩擦」，非政治問題，裁示續與陸方溝通；但她聖心曲折，具名譴責陸方「非正常貿易考量」。於是綠營結合側翼展開大內宣，痛批中共對我農民「養套殺」、「國際貿易惡棍」，鼓吹全民含憤吃鳳梨。中共軍機雖沒來，富含商機的金鑽鳳梨仍可發酵同仇敵愾。

蔡總統經略兩岸久玩兩手策略，金口輕描「經貿摩擦」，濃墨揮灑民粹反制。至於拜登 政府先前敦促兩岸進行有意義對話，已成馬耳東風。

兩岸簽有「農產品檢疫合作協議」，設有重大事件協處平台，具備通報、核查、磋商等功能。蔡政府捨正途而不為，卻讓農委會公開要求陸方「比照國際規範處理」；事實上，陸方明明循此平台通報，我方為何不由同一平台溝通對話？

蔡英文動員全民「自食其果」，要解決的其實是她個人的難題：九二共識。跨不過這道坎，便上不了談判桌。儘管她作足表面功夫，但鳳梨蟲還是把這「難言之隱」告訴了拜登總統。