認購台灣鳳梨卻進不了美國 僑界批大內宣

台灣新鮮鳳梨出口美國，檢驗程序繁雜，美國市場上的鳳梨，多是佛州出產，或是從中南美地區進口。(記者曹健／攝影)

由於中國自本月初開始暫停進口台灣 鳳梨(菠蘿)，中華民國僑務委員會在網路上號召台商及海外僑胞購買鳳梨，以支持台灣果農；但由於美國 根本沒有核准台灣鳳梨進口，紐約 多個台灣社團及僑胞擬直接向台灣農會購買加工產品，如鳳梨酥、鳳梨果乾，表示支持；據了解，紐約、新澤西僑胞將至少認購一個貨櫃。

僑委會新聞稿指出，發出號召短短一天內，就有美洲、歐洲等多國台商會和僑胞，宣稱「共預訂12個貨櫃，以及2萬4010公斤鳳梨」；不過，美國根本沒有核准台灣鳳梨進口，宣稱已訂好的鳳梨貨櫃屆時根本無法通過美國海關，外界質疑，僑委會發布的訊息不實，只是對台灣的「大內宣」。

紐約華僑文教服務中心主任陳永豐表示，目前東南亞、加拿大等國家可直接進口新鮮鳳梨，但美國未核准台灣鳳梨進口，加上貨櫃海運時間長、新鮮鳳梨不易保存，目前不考慮直接進口。

僑社改認購鳳梨加工品

由於僑胞希望藉由認購方式表達對台灣農產品的支持，僑委會將擔任橋樑，與台灣受到影響的農會連絡，以禮品、鳳梨加工產品的方式，提供僑胞認購；陳永豐說，由於是購買加工產品和禮盒，因此沒有可否進口或是保存等問題。

紐約台灣商會會長江俊霖表示，多個台灣商會、社團從上月底就開始與僑教中心洽談，目前仍在與台灣在地農會聯繫，了解有哪些加工農產品可購買。

江俊霖說，紐約和新澤西兩個台灣商會，將至少認購一個貨櫃的產品。

芝加哥華僑文教服務中心主任劉綏珍表示，現階段美國地區不接受採購台灣新鮮鳳梨，但會鼓勵大家採買台灣鳳梨加工品。

大華府台灣商會會長白越珠原本已經認購1萬公斤，還打算追加5000公斤分送給在美僑胞享用，受限美國規定只能作罷。

大宗購買鳳梨 最後捐掉

華府華僑文教服務中心主任郭大文表示，僑委會幫忙分享台灣各地鳳梨認購狀況，並打算比照「賑災」幫忙收款；僑胞若大宗認購鳳梨，僑委會也會在台灣找尋受贈單位，消化這些鳳梨。