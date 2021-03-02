新聞評論／「中國需要台灣？」介殼蟲咬破蔡政府大話

圖為屏東的鳳梨果農。（記者陳弘逸／攝影）

陸委會主委邱太三的「春暖花開」和大陸國台辦的「東風雨露」才過完招，大陸海關總署拋出3月暫停台灣 鳳梨輸陸的震撼彈，農民欲哭無淚，其他果農更擔心被波及。儘管府院黨立刻一字排開擺出鳳梨田作秀的陣仗，撥出10億台幣基金穩定價格，並宣稱要打造「鳳梨國家隊」。然而，當作秀時間結束，最後會不會像新南向政策一樣一場空？

台灣鳳梨遭禁，讓人聯想到去年中國 和澳洲之間的貿易戰爭。當時，澳洲呼應川普政府要求調查新冠病毒在中國的疫情起源，中國對澳洲採取一系列經濟報復措施，煤炭、葡萄酒、牛肉、大麥、棉花、龍蝦等紛遭制裁。大陸上月以台灣進口萊豬而禁止台灣肉類產品輸入，現又停止台灣鳳梨進口，接下去還會有更多制裁項目嗎？共軍機艦擾台已常態化，兩岸對立難道將蔓延至經貿領域？

大陸國家主席習近平最近向支持大陸脫貧人士致謝，特別提到台灣，言猶在耳。中共上月的對台工作會議，除不變的反獨旋律，也強調要打破民進黨 當局對兩岸交流的阻撓，「持續完善保障台灣同胞福祉」，「讓台胞有更多獲得感」。因此，大陸學者認為，無論是禁止台灣豬肉或鳳梨輸陸，非關經濟制裁，而是正常自我保護，防止萊劑和介殼蟲入侵。但中共如果是出於政治考量，不僅是習近平感謝台灣同胞的心口不一，也將把兩岸心靈距離推得更遠。

台灣方面，府院第一時間的反應也不同調。近來調整兩岸布局頻釋善意的蔡英文總統，譴責對岸「顯非正常的貿易考量」；而「剩一支掃帚也要拚」的閣揆蘇貞昌，反要求定調為檢疫，不升高為政治層次。錯落的步調，顯示蔡政府對陸方的實際態度判斷落差極大。事實上，台灣過去也曾因檢出蠹蛾，而暫停美國蘋果進口，故希望鳳梨事件只是單純檢疫問題。另一方面，又認為大陸舉措不合常情，懷疑另有政治考量，更擔心禁鳳梨只是對岸禁止台灣農產品的起手式。

無論如何，鳳梨事件也是一面照妖鏡。馬政府推動兩岸經貿交流，被民進黨痛批是「出賣台灣」。但蔡政府時代台灣對大陸出口屢創新高，市場更集中，民進黨卻說「證明中國需要台灣」，根本是自相矛盾。蔡政府在政治上以兩國論踩著灰色地帶，經濟上卻很「靠勢」；ECFA未被終止，似乎讓蔡政府認為中共不會對台灣農民出手。但鳳梨本列ECFA早收清單，如今暫停輸陸，誇口的「中國需要台灣」呢？

面對鳳梨農的恐慌，農委會迅即祭出兩招：一是砸錢10億行銷補助，一是呼籲各界吃鳳梨。但台灣農產行銷世界的牛皮已被蔡政府吹破，鳳梨外銷市場九成五集中在大陸，一時間如何轉移市場？外長吳釗燮推文呼籲全球挺「自由鳳梨」，更只是「喊燒」的政治操作。至於民進黨第一時間即做出「全民買台灣鳳梨挺農民」的哏圖，除證明「有政府，會做圖」外，最後恐怕還是收購「去化」，進行所謂「多元循環經濟利用」。

民進黨多年來一再批評馬政府賣台，但這次大陸暫停進口鳳梨，卻是通過馬政府與大陸簽署的「兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台通報台方的。這個平台，恐怕也是蔡政府與對岸溝通解決鳳梨及其他農產品問題的僅存機制。兩岸政府應拋開政治考量，務實解決問題。大陸應知，若真的打起經貿戰，將把兩岸關係推向不歸路。而台灣反制的本錢有限，更應知鳳梨介殼蟲易抓，兩岸事務難治。