禁大陸600項農產…台灣鳳梨被禁 申訴WTO難

中國大陸暫停台灣鳳梨銷陸，國民黨主席江啟臣（前排右四）1日到台南關廟與鳳梨農座談。他表示，國民黨雖是在野黨，但執政的14縣市首長會設法提供必要協助，幫助辛苦的鳳梨農。（記者周宗禎／攝影）

中國大陸昨起暫停進口台灣 鳳梨，有民進黨立委要求政府向世界貿易組織（WTO ）申訴，但經濟部高層官員態度保守，表示未獲指示申訴事宜。一名幕僚學者則指出，陸方只禁台灣一項水果進口，台方卻不准大陸600多項農產進口，「要如何向WTO申訴？」

中國時報報導，農委會主委陳吉仲曾表示，大陸禁台灣鳳梨的做法不符國際貿易規範，民進黨立委許智傑等也要求政府向WTO申訴，但經濟部官員對此持保留態度，僅表示未獲指示，未來仍待總統府及行政院進一步決定。

一名熟悉WTO運作的學者指出，台灣過去以兩岸關係特殊為理由，禁止2000多項大陸產品進口，其中包括600多項的農產品，並不符合WTO規範。他舉例，大陸以零關稅進口台灣鳳梨，而台灣除了大陸鳳梨，其他國家的鳳梨都可以進口，大陸開放我們產品就說是「統戰」，禁止進口又說是「打壓」，「如果告到WTO，到底誰比較不符規範？」

該名學者表示，台灣對大陸做了許多貿易上的片面保護措施，加上WTO爭端解決機制也停擺中，所以應該不會告上WTO，而大陸向來不希望在國際架構上解決兩岸經貿問題，所以大概也不樂見如此。

據報導，中華經濟研究院WTO及RTA研究中心副執行長李淳則認為，若大陸將此視為政治懲罰，「鳳梨禁令」將不會是最後一案，未來不排除大陸針對例如蓮霧、釋迦、汽車零組件等「ECFA」早收清單以外的項目動手。李淳建議台灣可參考澳洲做法，一面向WTO提出申訴，另方面進行雙方談判，降低業者損失。

貿易商憂 台農產難再攻陸

本報系聯合報報導，「鳳梨禁令」生效，現在搜尋大陸電商 網站，百果園旗艦店賣的鳳梨是海南島金鑽鳳梨，以及菲律賓金波蘿；京東、天貓則可搜尋到少量的台灣金鑽鳳梨產品，貿易商推測，這是上月已外銷大陸的台灣鳳梨；淘寶則已無台灣鳳梨產品。

台灣貿易商表示，上周五、消息曝光當天，大陸就已禁止台灣鳳梨在大陸的批發市場販售，如今幾個大型大陸電商，原有銷售台灣的金鑽鳳梨、牛奶鳳梨，現在改上架更多海南島或菲律賓鳳梨，過去大陸鳳梨品質不到位，銷售模式不佳，這幾年也慢慢追上，一旦當地的消費者接受其他產品，台灣產品未來要再重新打入當地電商品牌就不容易了。