黑白集／蘇黑臉蔡白臉？民進黨兩面手法被識破

蔡英文總統（中）、農委會主委陳吉仲（右）等人日前到高雄大樹鳳梨產區探視農民。（本報資料照片）

蔡總統年初帶頭陸續向對岸釋出「善意」，如「兩岸同屬華人」的春節談話，如悄悄修飾的「武漢 肺炎」措詞，乃至陸委會改由被認為「溫和派」的邱太三主掌。長期販售「反中芒果乾」的蔡政府，似乎不再鐵板一塊。

矛盾的是，蘇內閣的作為卻反其道而行。除「武漢肺炎」拒改口，蘇貞昌對陸發言保持強硬，甚至越權「指點」邱太三未來工作重點。防疫方面，陳時中亦持續對大陸抱持敵對立場，與總統的路線大相逕庭。

府院兩岸立場各行其是，若非蔡總統「默許」，就是蘇內閣敢於「逆鱗」，挑戰總統權威。但從蔡英文一向緊抓兩岸大權看，蘇貞昌仍安坐閣揆寶座，即證明不存在「挑戰」之說。可以說，這只是一場「黑臉白臉」大戲而已。

如此精心布置，做給誰看？一是美國新政府，二是對岸，三是民進黨 支持者。堅持無限制抗中的川普下台，拜登政府要求兩岸重啟對話；但支持者被餵食反中理念不可逆，蔡政府只能用口頭善意來搪塞。於是，有了「黑臉白臉」的兩面手法。

鳳梨事件證明，這場大戲已被對岸識破。陸方對此並不埋單，才以「介殼蟲」為由，暫停進口台灣 鳳梨。對民進黨而言，這雖多了一個「反中」談資，但戲演得如此賣力，主要觀眾卻直接「無視」，這才尷尬。