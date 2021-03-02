「要日本買鳳梨是賣人情」 謝長廷挨批講幹話

政府組農產品國家隊穩定鳳梨均價，但菜農林佳新在臉書指台糖鳳梨罐頭原產地在泰國，應先把種植產地與加工產線搬回台灣。 (取材自臉書)

大陸昨起禁止台灣 鳳梨進口，有網友希望駐日代表處迅速交涉日本購買台灣鳳梨。不過駐日代表謝長廷在臉書回應，直接要求日本購買，多少是賣人情，價錢不易高。對此，國民黨北市議員羅智強說，就算賣人情，這也是駐日代表責任，除非謝長廷在日本一點「人情」都沒。

羅智強批評，謝長廷若連討人情的能力都沒有，那至少至少在鳳梨農民受苦的時候，努力閉嘴、不講幹話，很難嗎？

羅智強說，大陸暫禁鳳梨進口，民進黨 的農業專家好像活了起來，有的說要組「農產品國家隊」，有的說「鳳梨不要放在一個籃子裡」。羅說，不要放在一個籃子，這話說得很好，但民進黨都已經執政五年了，為什麼之前不做呢？現在民進黨又打算把鳳梨，放到那個籃子？

此外，雲林菜農林佳新昨點名台糖鳳梨罐頭產地竟不是在台灣而是泰國 ，抨擊蔡政府講空話做大內宣，林佳新表示，台糖是全台最大加工廠，如果有心解決台灣農民問題，請把台糖把鳳梨罐頭加工廠遷回台灣，政府要花10億元台幣救鳳梨，這應該不是什麼問題。他說，介殼蟲警訊大陸一年前就發布警示，這一年來政府做了什麼準備？

台糖表示，台糖的鳳梨罐頭一直以來都是委託泰國代工生產（OEM），在泰國生產、製成成品後再運到台灣；而台灣鳳梨甜度高，適合直接當水果食用，不適合製成罐頭。未來能否改用台灣鳳梨，還要再研究。