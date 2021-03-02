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台禁華為、淘寶、愛奇藝… 環時：禁鳳梨哪算牌

台灣新聞組／台北2日電
環球時報社評指，台方過去兩年先後禁華為、淘寶和愛奇藝，與美國的對華打壓遙相呼應。（本報資料照片）
環球時報社評指，台方過去兩年先後禁華為、淘寶和愛奇藝，與美國的對華打壓遙相呼應。（本報資料照片）

中國大陸暫停進口台灣鳳梨，民進黨政府連日來指責大陸政治打壓，大陸官媒環球時報昨發表社評，指「台當局和綠媒非要政治解讀，是因為他們幹了太多破壞兩岸關係的壞事而心裡有鬼，早有預期大陸會施以懲罰」；國台辦也發新聞稿反駁稱，暫停台灣鳳梨進口是正常的生物安全防範舉措，並批評民進黨當局惡意解讀、借機抹黑。

環球時報社評質疑，此前台方禁了大陸大閘蟹及泰國山竹，這也都是台灣在打政治牌嗎？在兩岸貿易方向，民進黨當局一再舉起所謂國家安全的招牌，與美國的對華打壓遙相呼應，在過去兩年先後禁華為、禁大陸無人機、禁淘寶和愛奇藝，甚至在台灣無疫苗可用的情況下禁大陸疫苗，還高叫要呼應美國主導的排斥大陸的供應鏈。

社評警告，大陸有那麼多惠台政策，台灣如此小的經濟體竟有上千億美元的對大陸順差，都是因為大陸長期奉行和平統一的兩岸路線。民進黨當局不應把大陸朝徹底失望的方向推，逼大陸朝台灣經濟下手。「一旦走到那一步，禁鳳梨根本就不算牌，究竟會有什麼牌，也完全用不著大陸說，留民進黨當局去做一連串的噩夢吧。」

另外，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨以「答記者問」方式，反駁民進黨政府指責。朱鳳蓮重申，大陸海關總署決定暫停台灣鳳梨輸入大陸，是正常生物安全防範舉措，完全合理、必要。

朱鳳蓮說，「民進黨當局卻刻意歪曲，把技術性問題惡意解讀，借機攻擊抹黑大陸。這充分暴露出他們的一貫做法，凡是涉及兩岸事務都要進行惡意操弄，說明他們既沒有意願，也沒有能力解決實際問題，只能靠汙衊大陸來迴避自身的責任。」

她並表示，農產品安全問題與農業生產、生態安全、食品安全及人民權益息息相關，陸方會繼續嚴格管控。

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