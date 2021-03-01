新聞眼／拔草測風向 脆弱的兩岸農貿…

農委會2月28日在台南宣布，今年啟動鳳梨產地保價收購，圖為副總統賴清德（中）、台南市長黃偉哲（左三）帶領與會者挺台灣鳳梨情形。(記者謝進盛／攝影)

鳳梨之亂還沒燒完，昨又傳出高雄六龜「蜜風鈴」蓮霧遭暫緩進口至中國 大陸，雖非由中國大陸官方宣布，而是單一貿易商「拔草測風向」，但已讓農民人心惶惶，凸顯蔡政府在兩岸農業貿易上的脆弱。

農委會近年一再強調要擺脫農業外銷對中國大陸的依賴，提升其他國家出口占比，但農產品光是突破檢疫障礙已談何容易，往往費時數年還敲不下來，再加上冷鏈技術不足、空運成本高昂等，不一定能提供優質及穩定的農產品到其他更遠的國家；四年前成立的台灣 國際農業開發公司（台農發）曾自豪為農業行銷國家隊，如今的灰頭土臉就是最好證明。

攤開近年農產品出口概況，2019年出口中國大陸占全體出口國仍近二成三，只比前一年略降百分之零點三，但出口金額卻增百分之零點六，顯示依賴不減；銷陸五大水果除了鳳梨，還包括釋迦、蓮霧、柚子、芒果，其中釋迦銷陸占比高達二成三，更屢被點名是下波最可能遭禁、對農民打擊更大的水果。

昨傳出蓮霧遭中國大陸貿易商暫緩進口，雖然只是個案，卻沒人能保證會不會有下個進口商效法，或是中國大陸真的直接出手再禁其他農產品。農委會這次找出10億元台幣救鳳梨，但總不能冒出一樣就處理一樣，沒完沒了，永遠不知道下一個是誰，且又有多少個10億元可以不斷花在「搶救」農產品？

兩岸農業貿易除了必須改善專業檢疫及長期產銷問題，但現在連最基本的溝通窗口都不夠通暢，時有時無，最後恐怕還是逃不了兩岸政治面檢討，否則鳳梨不是第一個，也不會是最後一個。