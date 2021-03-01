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黑白集／嗆陸猶如「膝反射」 蔡政府還懂得對話嗎？

黑白集
大陸暫停台灣鳳梨進口，蔡英文總統2月28日專程南下高雄大樹鳳梨產區解產銷狀況，並與農民代表座談，當地產銷班楊班長表示希望政府能夠以合理價錢收購，不要讓他們血本無歸。（記者劉學聖／攝影）
大陸暫停台灣鳳梨進口，蔡英文總統2月28日專程南下高雄大樹鳳梨產區解產銷狀況，並與農民代表座談，當地產銷班楊班長表示希望政府能夠以合理價錢收購，不要讓他們血本無歸。（記者劉學聖／攝影）

中國大陸海關總署宣布「暫停」台灣鳳梨進口。表面理由，是多次查出帶有介殼蟲；深層原因，也可能是藉此向蔡政府施壓。台方對此反應激烈，蔡英文總統立刻表示譴責，農委會主委陳吉仲激動指責對方做法不符國際規範，農民更是緊張。

陸委會剛換上新主委聲稱要改善兩岸關係，但蔡政府這些回應，似乎皆未脫「膝反射」。近年來，兩岸互嗆久了，如今似連怎麼恢復對話都忘了。諷刺的是，行政院長蘇貞昌第一時間將此定調為「檢疫」問題，希望勿上升到政治層次，倒還顯得比較理智。相形之下，喊出「兩岸對話」的蔡英文，立刻就把自己的宣示忘光光。

蔡政府要把此事搞得很民粹，立刻能發酵；連外長吳釗燮都摻一腳，呼籲國際購買台灣「自由鳳梨」。但如果接下來，釋迦、蓮霧、芭樂，乃至於其他農漁產品都遭到波及，政府光憑譴責、甩鍋、大內宣，就能止血嗎？

除了互嗆，兩岸別忘了彼此還可以透過「對話」來解決問題。無論介殼蟲是老問題或新現象，台灣防檢局都應要求出口商確實檢疫，而不是以「將加強訓練管理」等託詞來敷衍對方。換成台灣，我們也不希望進口農產品夾帶病蟲害。

「會做事」的政府，請證明自己有解決問題的能力吧！鳳梨目前只是暫停進口，千萬別搞到拖累其他農民。

台灣 蔡英文 中國

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台灣鳳梨遭禁 馬英九籲協商：兩岸溝通管道沒斷

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