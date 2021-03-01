鳳梨之後再禁蓮霧？農委會：陸個別業者停單

高雄六龜農會原訂後天要出口3公噸「蜜風鈴」蓮霧到大陸，2月28日突被暫停出貨，果農憂心蓮霧會否成下一個被大陸禁止進口的水果。（記者徐白櫻／攝影）

繼鳳梨銷陸受阻，高雄六龜農會原訂後天要出口三公噸「蜜風鈴」蓮霧到中國 大陸，昨天突然接獲貿易商要求暫停進口，對方直白說「先觀望鳳梨情勢再決定」，果農憂心蓮霧會不會成下個被禁的水果，大嘆「台灣 農民靠政治吃飯」。

農委會主委陳吉仲昨下午陪同蔡英文總統到高雄大樹對農民信心喊話說，兩岸農產貿易，任一方做任何決定，農委會會在第一時間收到訊息，目前為止沒收到大陸說要阻擋蓮霧進口，據了解是出口貿易商自己的行為，目前兩岸蓮霧貿易沒有受影響，「除鳳梨外，尚無其他農產品有禁止輸陸的決定」。

來源：聯合影音網

六龜農會昨早接獲貿易商電話，對方說，3月3日要出口大陸的約3公噸蓮霧要暫緩出貨，先觀望鳳梨情勢再決定下一步。六龜農會說，六龜蓮霧幾乎全數銷陸，年產值約10億台幣，貿易商停止訂貨讓果農焦慮。

「農民怎可能不擔心？」高雄市農會理事長蕭漢俊說，去年台灣鳳梨栽種面積增加20%，若不能銷往大陸，問題會很嚴重，後續還有芒果與荔枝即將上市，也可能有粉介殼蟲問題，盼政府好好跟對岸談，「光靠農委會補助農民不是長久之計」，不能用意識型態治國。

北京台灣水果批發商王娟表示，目前大陸賣得最好、貨進得最多的就是台灣鳯梨，其次是釋迦、茂谷柑、芒果、蓮霧。在鳳梨被大陸禁止進口後，釋迦等水果會不會禁，目前不清楚，經銷商只希望盡快把庫存銷掉，減少損失，暫時也盡量少進台灣水果。

「政治因素影響台灣農民生計和台商收益」，一台商說，他和台南農民簽約契作十來年，今年準備銷陸200多個貨櫃，現因大陸突然禁止進口，立即損失1000多萬人民幣。真是無語問蒼天。原本因疫情 稍稍好轉的電商生意，也馬上歸零。「這樣的政治疫情，不曉得要向誰去討公道？」

另外，中國大陸今起暫停進口台灣鳳梨，政府強力媒合內銷「救市」。學者提醒，國內消費量有限，且多吃鳳梨恐排擠其他水果，建議回歸檢疫問題；鳳梨農憂心，今年產季鳳梨有政府幫忙，但最嚴峻考驗是明年產季鳳梨，明年產季的鳳梨已經種下去，能否出口仍未知，「照顧也不是、不照顧也不是」，非常兩難。