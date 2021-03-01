台灣鳳梨遭禁 馬英九籲協商：兩岸溝通管道沒斷

前總統馬英九盼政府盡快利用既有機制，與對岸誠懇溝通協商。（取材自臉書）

中國 大陸宣布暫停台灣 鳳梨進口，前總統馬英九 昨天表示，大陸在產季突然喊停，衝擊果農生計，傷害台灣民眾感情，盼兩岸放下政治成見，政府盡快利用既有機制，與對岸誠懇溝通協商。

馬英九表示，兩岸11年前簽署「農產品檢驗合作協議」後，已建立重大檢疫檢驗突發事件協處機制，可及時通報，這次陸方就是透過此平台向台方通報因病蟲害暫停進口，顯示雙方的溝通管道並非完全斷絕；既然陸委會也表示希望雙方業務主管部門依協議機制溝通及早恢復鳳梨輸陸，政府應盡快設法與對岸協商。

來源：聯合影音網

朱：新南向是騙人大內宣

國民黨前主席朱立倫則指鳳梨銷陸是新南向國家的100倍，蓮霧更是600倍。他批評政府推動新南向是騙人的大內宣，欠果農一個道歉。

朱立倫引用農委會數據指出，去年台灣鳳梨約10%外銷中國大陸，出口量是新南向國家的100倍，蔡政府這些年來說的「推動新南向，避免過度依賴單一市場風險」根本就是騙人的大內宣，蔡政府欠果農一個道歉，更欠台灣人民一個說明。

朱立倫表示，政府當然要先收購安定鳳梨市場，民間也應該力挺鳳梨農，但這些外銷到中國大陸的農產品轉內銷會讓台灣的水果市場崩盤，果農會更慘，且這樣的方式能持續多久？這次是鳳梨，下次會不會是芒果、釋迦、蓮霧？這五年來農業產銷支援系統有建立嗎？