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救鳳梨 蘇貞昌：蔡英文已指示組「國家隊」

台灣新聞組／綜合1日電
大陸禁止進口台灣鳳梨，蔡英文總統（中）、農委會主委陳吉仲（右）與高雄市長陳其邁（左）2月28日到高雄大樹區視察鳳梨產區，大口吃起鳳梨。（記者劉學聖／攝影）
大陸禁止進口台灣鳳梨，蔡英文總統（中）、農委會主委陳吉仲（右）與高雄市長陳其邁（左）2月28日到高雄大樹區視察鳳梨產區，大口吃起鳳梨。（記者劉學聖／攝影）

中國大陸今起停止進口台灣鳳梨，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌昨分別到高雄、台南、屏東向鳳梨農信心喊話。蔡英文說，農委會已準備10億台幣基金，增加國內市場通路與鮮果加工，不會讓農民收入減少，也會開拓鳳梨外銷市場，讓外界見證台灣人不只會做晶片，也會種好吃鳳梨。

蔡英文昨在高雄說，大陸停止進口鳳梨做法不符貿易規定，也不是負責任的措施。「維持農民收入穩定是最大原則」，政府不會讓農民遭受損失，她向鳳梨農喊話「免驚免煩惱，政府挺你」，台灣鳳梨現在更出名，政府趁此機會將多汁、好吃鳳梨行銷全世界，有信心化危機為轉機。

來源：聯合影音網

「即便政治壓力再大，都壓不壞鳳梨。」賴清德到台南出席「政府相挺．農友放心」媒合企業認購鳳梨記者會說，台灣鳳梨銷陸每年約3000萬顆，換算國人每人多消費一、兩顆就能化解危機。

蘇貞昌到屏東縣高樹鄉的媒合企業認購鳳梨會中表示，蔡總統指示成立「農產品國家隊」，上自總統、下至地方政府全力解決危機，農委會動支十億元力挺，打開通路保證鳳梨價格。

蘇說，中國去年用政治手段限制澳洲龍蝦、紅酒、煤炭進口，澳洲努力開拓通路。台灣鳳梨也外銷日本等16國，連檢驗嚴格的日本都沒問題，希望中國不要政治操作，台灣也要努力打開國際市場，像蜜棗銷韓國、芭樂銷美國，都是新市場。

農委會主委陳吉仲說，已寫信以國際規範據理力爭，10億基金開拓外銷與推動多元加工，以消化4萬噸為目標。去年台灣外銷鳳梨4萬5000噸，九成多銷大陸，去年輸日鳳梨2000多噸，今年輸日可望逾5000噸，「雞蛋不會放在同一個籃子裡」，今年透過獎勵金外銷大陸以外市場，目標3萬噸。

台灣 中國 蔡英文

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