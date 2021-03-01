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台積電要在亞利桑那蓋六個廠 投資上兆台幣

記者尹慧中╱台北1日電
台積電在最新的內部信中，揭露前往美國新廠工作的細節，合計開出12項豐厚福利，吸引人才來美國工作。（本報資料照片）
台積電在最新的內部信中，揭露前往美國新廠工作的細節，合計開出12項豐厚福利，吸引人才來美國工作。（本報資料照片）

台積電加速美國亞利桑那州新廠布局，近期持續召募員工前往美國駐點之際，最新發出的內部信揭露，亞利桑那州廠區占地是目前台積電南科所有廠區總和的二倍大，並首度對員工透露未來將在當地蓋六個廠，實現公司訂下在美興建「Mega Site（超大型晶圓廠）」的目標。

業界人士指出，以一座12吋先進晶圓廠投資動輒新台幣一、二千億元計算，若台積電在美國蓋六座新廠，未來總投資額將上看新台幣1兆元，總月產能可達10萬片以上，將讓台積電成為在美國擁有產能最大、技術最先進的非美系半導體廠，超越三星等對手。

對於美國新廠進度，台積電昨日重申，一切以公司對外公開說明為主。台積電在去年5月15日宣布在亞利桑那州新建12吋廠，以專案方式投資120億美元，今年開始動工，預計2024年以5奈米製程量產，初期月產能為2萬片。

業界人士認為，台積電有意大手筆在美國蓋六座12吋晶圓廠，藉此擴大爭取美國訂單之際，應該也是為了符合美方「美國製造」的政策。

台積電董事長劉德音曾於元月的法說會中提到，美國新廠長期希望發展成為「Mega Site（超大型晶圓廠）」規模。台積電最新發出的內部信則首度披露，未來有意在亞利桑那州蓋六座廠，並積極詢問內部人才前往美國新廠任職的意願。

在台積電最新的內部信中，揭露前往美國新廠工作的細節，合計開出12項豐厚福利，吸引人才前往美國工作。包括：先前拋出派美可拿兩倍本薪外，還提供子女就讀幼稚園至高中全免費、派任美國廠的員工優先施打新冠肺炎疫苗，及簽約三年後經美國廠主管同意可轉任美國廠員工，同時公司會協助申請綠卡、吸收稅金等多項誘因，尋找勇於赴美的人才。

美國 台積電 投資

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