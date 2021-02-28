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救鳳梨 蔡英文、蘇貞昌、賴清德南下訪視穩民心

台灣新聞組／綜合28日電
中國大陸3月1日起暫停台灣鳳梨進口，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌28日南下中南部了解產銷狀況，蘇貞昌並將宣布後續挺農民的實際作為。（記者葉信菉／攝影）
中國大陸3月1日起暫停台灣鳳梨進口，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌28日南下中南部了解產銷狀況，蘇貞昌並將宣布後續挺農民的實際作為。（記者葉信菉／攝影）

中國大陸明起暫停台灣鳳梨進口，府院高層連續三天展開因應。蔡英文總統、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌，今天都將南下中南部了解產銷狀況，三人兵分三路，蔡英文總統前往高雄市與農民代表座談，蘇貞昌到屏東縣強化鳳梨內、外銷，賴清德則到台南媒合企業認購鳳梨。

黨政人士指出，雖然國安高層一致認為中國大陸該行為與政治脫離不了關係，但為保留與對岸談判空間，目前層峰決議仍是勿大張旗鼓打成是中國政治操作，所以包括蘇貞昌在立院的詢答，農委會在回答該議題，用字遣詞都是盡可能地降低政治味。

黨政人士表示，當前最重要的，還是穩住民心，特別是農民，府院高層因此決定包括從行政院長蘇貞昌到蔡英文總統、賴清德副總統全都親上火線，到產地傾聽農民聲音，說明政府的因應措施，期盼發揮安定民心作用。

台南是鳳梨主產地，產區農民、盤商得知府院高層將南下後，拜託農會代向高層反映心聲。20多名關廟農民聯名陳情表示，政府雖提出10億元（台幣，以下同）盼穩定物價，但原來每公斤賣給大陸可賣30元，政府以往都以次級品價格每公斤不到10元來收購，農民一樣是血本無歸，農民只期待賣的價格合理，希望政府能給農民找出一條生路。

蔡英文今天將在參加完二二八中樞紀念儀式後，在農委會主委陳吉仲陪同下，前往高雄市大樹區果樹產銷第二班集貨場與農民代表會談，參與者包括嘉義、台南、高雄地區的縣市農政與農會、產銷系統等單位代表會商。賴清德則將前往台南出席「政府媒合企業認購國產鳳梨」記者會。

行政院也發布院長蘇貞昌新增行程，將在今天中午前往屏東出席媒合企業認購國產鳳梨記者會。據了解，蘇貞昌將宣布後續挺農民的實際作為。

行政院政務委員兼發言人羅秉成表示，台灣鳳梨輸陸合格率達99.79%，且去年11月之後都未檢驗出陸方所指的蟲害，這次決定令人遺憾，雖然輸陸鳳梨對台灣鳳梨產值的占比不高，但輸陸鳳梨占台灣外銷鳳梨的比率最高，還是有衝擊，因此政府要協助相挺農民，也盼貿易問題回到貿易層面討論，別做過多政治操作。

台灣 賴清德 蔡英文

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