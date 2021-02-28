我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

新聞評論╱「國安監聽名單」 不輕信也別輕輕帶過

聯合報社論
「國安監聽名單」事關重大，國安局和黨政高層不能單純定位為「境外勢力的認知作戰作為」。(翻攝自Googlemap)
「國安監聽名單」事關重大，國安局和黨政高層不能單純定位為「境外勢力的認知作戰作為」。(翻攝自Googlemap)

近日有署名「台灣吹哨者」，自稱是國安局資深人員，寄發「違法國安監聽名單」，指控違法監聽黨政公職、各國駐台外交人員及媒體，國安局因而主動發布澄清稿，表示這是典型境外勢力藉由錯假資訊，對台進行「認知作戰作為」，企圖製造與台灣理念相近國家、政府與國民、政黨間的對立衝突，並直指此資訊是從對岸傳來。國安局分析或有道理，但此事件對國安可能造成的傷害仍然值得重視。

首先，此一「國安監聽名單」早在2月初就已經廣為散布，而且寄發對象含括海內外知名媒體，政府機關如監察院、法務部廉政署，政黨機關如民進黨中央黨部，以及外國駐台機構；國安局追查後更指此資訊去年就已在港澳網路討論區發布。但如依國安局所言，是因為「近日接獲媒體檢舉」才查察此案，也就是網路散布的幾個月，甚至寄發媒體、黨政機關的半個多月時間，所有情治調查機關竟不聞不問，是一無所知？視而不見？或者輕忽大意？無論何者，都令人對國安單位的反應能力打上問號。

從名單內許多文字「簡轉繁」或「大陸用語」的情況看，文件從對岸傳回台灣的評估應為可信；但是否「從對岸傳回台灣」，就表示訊息一定為假？兩者邏輯其實並不相關。從名單內被監聽人、負責監聽單位、監聽電話、監聽時間都鉅細靡遺來看，客觀地說，名單仍有三種可能：一是全部為真，二是全部為假，第三則是真假交錯，可能是經過篩選後「選擇性散布」的訊息。

這三種情況，除非名單「全部為假」，否則無論名單全部或部分為真，都代表對岸已經掌握或部分掌握台方極機密的「國安監聽資訊」。而由於國安監聽是由國安局統整掌握，此即表示國安局或可能已遭滲透，而且層級可能不低。那麼，「公布國安監聽名單」事件，就只是冰山一角。

此事件凸顯的另一個問題，是名單裡被監聽者身分敏感。除外國駐台代表，還有許多政黨人士甚至國會議員。依照通訊監察保障法規定，若監聽對象是「境外勢力」，可不需要法院核發監聽票；如果是本國人，則最遲在監聽48小時後須取得法院監聽許可。如果「監聽反對黨領袖和國會議員」是真的，恐將撼動民主憲政根本；而對友邦駐台人員的監聽指控，更可能動搖台灣對外關係。

因此，國安局固然撇清關係，呼籲國人不要輕信；但從國家安全或者刑事犯罪的角度觀之，國安局的說法雖然是重要參考，但為昭公信，仍應交由國安局以外的檢警調單位共同調查處理。

其實在所謂「監聽名單」裡，亦有指涉調查局、警政署是監聽者，換言之，名單是真是假、多少真多少假，調查局、警政署也應有一定輪廓。問題是，在國安局和黨政高層都將事件定位為「境外勢力的認知作戰作為」後，檢警調是否還辦得下去？如果檢警調查出結果，豈不是與國安高層定調相左？但若就此忽略不查，豈不是坐視國安體系裡可能的潛在威脅，持續對國家安全造成傷害？

從整個事件的發生到後續處理，都令人聯想到去年的「總統府密件外洩事件」。當時府院高層定調散布的是有政治動機的「變偽造文件」，其中許多訊息後來都證明為真，但刑事偵查部分卻不了了之。此次「國安監聽名單外洩」事件，固然不應輕信不疑，更不必未審先判，但只要其中有絲毫真實性，嚴重性都遠高過「總統府密件外洩事件」，不容輕忽，更不能只用「動機論」輕輕帶過。

台灣 澳網 民進黨

上一則

冷眼集/「東風」不斷 藻礁星火有燎原之勢

下一則

一個月內致死率升高 全球抗疫排名台下滑至第7名

延伸閱讀

香港中大學生會準內閣反國安 校方割席

香港中大學生會準內閣反國安 校方割席

80億國安撥款挨批黑箱 財爺陳茂波民望寫新低

80億國安撥款挨批黑箱 財爺陳茂波民望寫新低
台灣吹哨者？台國安局駁斥違法監聽 指境外勢力假資訊

台灣吹哨者？台國安局駁斥違法監聽 指境外勢力假資訊
港府派糖 發647美元電子消費券 首度預留80億用於國安

港府派糖 發647美元電子消費券 首度預留80億用於國安

熱門新聞

有車輛被撞成廢鐵。（圖：讀者提供）

台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知2死8傷

2021-02-20 20:46
中央流行疫情指揮中心2月24日14:00記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。（記者楊雅棠／攝影）

「鎖國」結束 陳時中：3月1日起台恢復外國人入境轉機

2021-02-24 01:37
向太陳嵐（左）與向華強（右）。(取材自微博)

向華強父子依親失敗！台內政部不予許可居留

2021-02-25 03:57
農友憂崩盤 中國三月起暫停台灣鳳梨輸入，台南關廟黃姓鳳梨農擔心價格崩盤，損失將難以估計。記者劉學聖／攝影

中國暫停台灣鳳梨進口

2021-02-26 15:02
COVID疫苗副作用比較表。（圖：指揮中心提供）

新冠疫苗3廠牌副作用 台指揮中心1張圖總整理

2021-02-23 03:45
3月是鳳梨盛產期，原本忙著採收準備銷往大陸的農民，如今大批訂單被取消，只能乾著急。（本報資料照片）

台鳳梨銷中國 學者曾示警：品管愈來愈糟

2021-02-27 20:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立