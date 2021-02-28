新聞評論╱「國安監聽名單」 不輕信也別輕輕帶過

「國安監聽名單」事關重大，國安局和黨政高層不能單純定位為「境外勢力的認知作戰作為」。(翻攝自Googlemap)

近日有署名「台灣 吹哨者」，自稱是國安局資深人員，寄發「違法國安監聽名單」，指控違法監聽黨政公職、各國駐台外交人員及媒體，國安局因而主動發布澄清稿，表示這是典型境外勢力藉由錯假資訊，對台進行「認知作戰作為」，企圖製造與台灣理念相近國家、政府與國民、政黨間的對立衝突，並直指此資訊是從對岸傳來。國安局分析或有道理，但此事件對國安可能造成的傷害仍然值得重視。

首先，此一「國安監聽名單」早在2月初就已經廣為散布，而且寄發對象含括海內外知名媒體，政府機關如監察院、法務部廉政署，政黨機關如民進黨 中央黨部，以及外國駐台機構；國安局追查後更指此資訊去年就已在港澳網 路討論區發布。但如依國安局所言，是因為「近日接獲媒體檢舉」才查察此案，也就是網路散布的幾個月，甚至寄發媒體、黨政機關的半個多月時間，所有情治調查機關竟不聞不問，是一無所知？視而不見？或者輕忽大意？無論何者，都令人對國安單位的反應能力打上問號。

從名單內許多文字「簡轉繁」或「大陸用語」的情況看，文件從對岸傳回台灣的評估應為可信；但是否「從對岸傳回台灣」，就表示訊息一定為假？兩者邏輯其實並不相關。從名單內被監聽人、負責監聽單位、監聽電話、監聽時間都鉅細靡遺來看，客觀地說，名單仍有三種可能：一是全部為真，二是全部為假，第三則是真假交錯，可能是經過篩選後「選擇性散布」的訊息。

這三種情況，除非名單「全部為假」，否則無論名單全部或部分為真，都代表對岸已經掌握或部分掌握台方極機密的「國安監聽資訊」。而由於國安監聽是由國安局統整掌握，此即表示國安局或可能已遭滲透，而且層級可能不低。那麼，「公布國安監聽名單」事件，就只是冰山一角。

此事件凸顯的另一個問題，是名單裡被監聽者身分敏感。除外國駐台代表，還有許多政黨人士甚至國會議員。依照通訊監察保障法規定，若監聽對象是「境外勢力」，可不需要法院核發監聽票；如果是本國人，則最遲在監聽48小時後須取得法院監聽許可。如果「監聽反對黨領袖和國會議員」是真的，恐將撼動民主憲政根本；而對友邦駐台人員的監聽指控，更可能動搖台灣對外關係。

因此，國安局固然撇清關係，呼籲國人不要輕信；但從國家安全或者刑事犯罪的角度觀之，國安局的說法雖然是重要參考，但為昭公信，仍應交由國安局以外的檢警調單位共同調查處理。

其實在所謂「監聽名單」裡，亦有指涉調查局、警政署是監聽者，換言之，名單是真是假、多少真多少假，調查局、警政署也應有一定輪廓。問題是，在國安局和黨政高層都將事件定位為「境外勢力的認知作戰作為」後，檢警調是否還辦得下去？如果檢警調查出結果，豈不是與國安高層定調相左？但若就此忽略不查，豈不是坐視國安體系裡可能的潛在威脅，持續對國家安全造成傷害？

從整個事件的發生到後續處理，都令人聯想到去年的「總統府密件外洩事件」。當時府院高層定調散布的是有政治動機的「變偽造文件」，其中許多訊息後來都證明為真，但刑事偵查部分卻不了了之。此次「國安監聽名單外洩」事件，固然不應輕信不疑，更不必未審先判，但只要其中有絲毫真實性，嚴重性都遠高過「總統府密件外洩事件」，不容輕忽，更不能只用「動機論」輕輕帶過。