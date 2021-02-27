有害蟲？陸暫停台灣鳳梨進口 蔡批「非正常貿易考量」

農友憂崩盤 中國大陸3月起暫停台灣鳳梨輸入，台南關廟黃姓鳳梨農擔心價格崩盤，損失將難以估計。（記者劉學聖／攝影）

中國 大陸海關總署昨發布通知，指去年以來，多次從台灣 進口的鳳梨中檢出介殼蟲，為防範植物疫情 風險，從3月1日起，暫停台灣鳳梨輸入大陸，這是台方首度有生鮮農產品被對岸全面暫停進口。農委會對陸方舉動表達遺憾及不解，將持續透過各種管道溝通，並拿十億元預算，穩定鳳梨內外銷。

大陸海關總署動物檢疫司昨發布「關於暫停進口台灣菠蘿（鳳梨）的通知」，指2020年以來，大陸海關多次從台灣輸大陸的鳳梨中檢出大洋臀紋粉蚧、新菠蘿灰粉蚧、菝葜黑圓盾蚧等檢疫性有害生物。

國台辦發言人馬曉光指出，這些有害生物一旦傳入，將對大陸農業生產和生態安全造成嚴重威脅，為從源頭防範植物疫情風險，決定暫停進口台灣鳳梨。他強調，這是正常的生物安全防範舉措，科學合理，符合大陸法律法規和標準。

來源：聯合影音網

農委會：國際規範 燻蒸可進口

不過，農委會主委陳吉仲表示，去年至今，輸陸鳳梨總計6200批，接獲陸方通報發現介殼蟲共計13件，輸出合格率達99.79%。且這些害蟲，中國也有兩種以上，依國際規範，經燻蒸處理滅除風險就可以進口，日本就是這樣的規範。

陳吉仲強調，中國片面停止台灣輸出鳳梨所用的理由，完全違反對整體貿易規範和出口到其餘國家的情況，他無法接受，也感到遺憾。前晚已回信給陸方，期待對岸從市場貿易專業角度處理，否則這樣的決定不符合國際規範。

蔡英文總統譴責陸方決定，指中國以突襲式的通知，單方面暫停輸入台灣鳳梨這件事，顯非正常的貿易考量；陸委會主委邱太三說，兩岸有檢疫檢驗合作協議，雙方主管機關應針對貿易問題先行溝通協調，未來若有需要陸委會協助，一定全力處理。

砸10億穩價格 啟動多元加工

農委會表示，有信心花十億元穩定價格，確保鳳梨產地價格維持在過去兩年平均水準之上，即每公斤平均批發價21元。農委會將啟動三大因應措施，包括外銷至中國大陸以外的市場，目標3萬公噸；此外，啟動多元加工，目標2萬公噸；並啟動超市、大型量販通路、餐廳及鄉鎮市區農會採買國產鳳梨，呼籲消費者用新台幣照顧台灣農民。

新聞辭典／介殼蟲 常見害蟲

農委會防檢局副局長鄒慧娟指出，介殼蟲在台灣是常見害蟲，包括鳳梨、釋迦、荔枝都是常見寄主。前兩種介殼蟲在中國大陸出沒，菝葜黑圓盾介殼蟲，陸方宣稱從未在中國大陸出現過。

台大昆蟲學系名譽教授徐爾烈則抱持不同看法。他認為，介殼蟲寄主多，在農業上是重大害蟲，國際上任何國家若發現害蟲隨著農產品侵入，都會採取阻止措施，中國大陸此舉屬於合理。