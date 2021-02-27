新聞評論／不等兩岸春暖花開 農民先受害

中國大陸宣布3月起暫停台灣鳳梨進口，行政院長蘇貞昌（右）與農委會主委陳吉仲（左）昨在立法院備詢，不時交頭接耳討論。（記者葉信菉／攝影）

短短一個月內，中國 大陸對台方農產品貿易連下兩道禁令，一是肉類及其加工品，二是3月起的鳳梨禁令，而農委會除譴責、遺憾，千篇一律的手段就是呼籲民眾用「新台幣下架」。人說「官字兩個口」，農委會顯然只有「一張口」，就是叫民眾「幫忙吃」。

但台灣 消費量有限且固定，多吃了這項，其他品項勢必減少，台灣還有多少農產品的失衡可以這樣處理？除了政治，面對各國提出的各種貿易卡關措施，農政單位又做好應對與配套規畫了嗎？

面對中國大陸的農產品貿易禁令，台方農政單位的態度，從肉類加工品的「影響不大」，到鳳梨的「不能接受」，不論接不接受，事情就是發生了，若僅用政治去解讀農產貿易，台灣還沒等到兩岸關係「春暖花開」，農民就先蒙其害了。

過去台方也曾因美國蘋果有蠹蛾而暫停進口；南韓 也因修改芒果農藥使用規範，導致台灣芒果外銷南韓數量銳減，最後也是遵循南韓規範，才順利外銷；日本以嚴格的防檢疫規範，要求台灣蜜棗外銷，要進行1.2度持續14天的檢疫殺蟲處理，這些都是各國間的農產品貿易手段，政府跟農民都應該面對與解決。

台灣農產品外銷，對中國大陸高度依存，過去兩岸關係緩和，防檢疫問題上，有時可以睜隻眼、閉隻眼，現在兩岸關係對立，官員常常逞口舌之快凡事政治解讀，防檢疫問題也就回歸正常，當一切「照規矩來」的時候，問題就會逐一浮現。

介殼蟲在鳳梨上是非常常見的病蟲害，只需要燻蒸、或是退運就能解決，這次鳳梨禁令來得又快又急，幾乎扼殺台灣正開始的鳳梨產季，說經濟制裁也好，說故意也罷，國際間的貿易，本來就應該要符合對方國的規範，即便台灣的產品都合格，不代表對方國不能暫停進口。以對其他國家般去看待因應，會比牽扯政治與對立，對台灣農業來得有營養多了。