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陸禁台灣鳳梨 學者警告：泛政治化處理 如提油救火

記者彭宣雅／台北27日電
前主委陳保基。（本報資料照片）
前主委陳保基。（本報資料照片）

台灣鳳梨剛進入採收期，中國大陸卻宣布自3月起，台灣鳳梨禁止外銷中國大陸，學者直言，台灣鳳梨外銷出口量中，九成以上都外銷中國大陸，如今外銷管道卡關，這些鳳梨要去哪裡？也有學者憂心「這只是開端」，接下來其他農產品恐受到牽連，我國農產品外銷堪慮。

農委會前主委陳保基表示，依照大陸的官方說法，是「暫停進口」而非「禁止進口」，台方面對的態度，不能泛政治化，尤其處理農民的問題，泛政治化的手法只會「提油救火」，台方應積極跟對方談，看有什麼地方需要改善，進而提出改善措施。

陳保基舉例，美國蘋果進口台灣，過去曾發現蠹蛾，當時台灣把美國的蘋果暫停進口一、兩周，美國也從未說台方是政治操作，雙方就是討論看要再加上什麼樣的檢疫條件等，後來也順利恢復進口。換句話說，台灣應該要好好面對，雙方坐下來談，找出問題，看在什麼條件下可以恢復出口，對我農民才真正有幫助。

一名農業學者表示，鳳梨一年外銷量約5萬公噸，其中4萬多公噸到中國大陸，若這4萬公噸沒有了，去哪找這麼多地做「多元經濟循環利用」？鳳梨也是ECFA早收清單之一，是過去三年最大量的外銷水果。更該擔心的是，一開始是台灣各項肉製品，現在是鳳梨，接下來輪到誰？

退休台大園藝學系副教授許明仁表示，台灣鳳梨產量很大，長久以來農委會並沒有重視加工，就算鳳梨要加工，農產品加工也未有好好規畫，過去台灣做鳳梨罐頭外銷的品種，是台農一號、二號，但現在台灣種最多的是金鑽鳳梨，屬於鮮食品種，若一定要加工，糖度、酸度都不足，做果乾可以，做果汁不行，勉強要做，成本太高了，也沒有競爭力，且台灣對於鳳梨汁產品的消費，也非果汁消費市場主流。

許明仁說，過去農委會雖然講「新南向」，但問題是南向國家都是熱帶國家，一樣有鳳梨，市場要開拓到哪裡去？農委會對於產銷失衡一直都沒有真正正視，最後就是拿錢出來收購、銷毀。

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