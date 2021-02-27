陸封殺台灣鳳梨 外銷季已結束？芒果農也緊張

大陸海關總署發布因多次從台灣輸入大陸的鳳梨中截獲檢疫性有害生物，決定自3月1日起暫停台灣鳳梨輸入大陸。（記者劉學聖／攝影）

中國 大陸多年來蟬聯台農產品外銷最大國，除鳳梨外，蓮霧、釋迦、葡萄柚以及橙類等四大類農產品，也都是強烈倚賴中國市場的水果，其外銷中國大陸的量都超過九成以上。大陸將禁台灣 鳳梨，引發台灣鳳梨農恐慌，憂心產銷失衡、價格崩盤；不僅如此，更有農民直言，下一個擔憂的就是芒果農、芭樂農了。

來源：聯合影音網

鳳梨產季從每年2月開始，一路從台灣最南端的屏東開始往北收，約收成到6、7月，如今產季才剛開始，大陸的鳳梨禁令形同等於宣告今年的鳳梨外銷季已結束。

資深農民、前議員吳吉雄家族種植鳳梨，也是台南關廟區鳳梨大盤商，他說，近年即使兩岸關係緊張，關廟鳳梨都有將近一半外銷大陸，一旦大陸停止進口，將立即衝擊關廟鳳梨產業。

另據中國時報報導，高雄市內門區種植大宗鳳梨的永興里長陳順良本身也是貿易商，他說，農作物有病蟲害是很普遍的事，噴農藥就可以消滅，但政府把政治跟經濟扯在一起，會害死農民，政府對大陸的敵意太深，嚴重妨礙農產銷往大陸，若再不釋出善意，兩岸關係再不改善，下一個擔憂的就是芒果農、芭樂農。

屏東鳳梨產地高樹鄉的農會理事長洪華進則質疑，鮮果都無銷售管道，加工成果乾要賣去哪裡？若說要外銷其他國家，過去就能做，何必像現在倚靠大陸市場。洪華進嘆言，每次遇上政治問題，受害的就是無辜農民，真的只能任人宰割。