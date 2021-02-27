陸封殺台灣鳳梨 外銷季已結束？芒果農也緊張
中國大陸多年來蟬聯台農產品外銷最大國，除鳳梨外，蓮霧、釋迦、葡萄柚以及橙類等四大類農產品，也都是強烈倚賴中國市場的水果，其外銷中國大陸的量都超過九成以上。大陸將禁台灣鳳梨，引發台灣鳳梨農恐慌，憂心產銷失衡、價格崩盤；不僅如此，更有農民直言，下一個擔憂的就是芒果農、芭樂農了。
來源：聯合影音網
鳳梨產季從每年2月開始，一路從台灣最南端的屏東開始往北收，約收成到6、7月，如今產季才剛開始，大陸的鳳梨禁令形同等於宣告今年的鳳梨外銷季已結束。
資深農民、前議員吳吉雄家族種植鳳梨，也是台南關廟區鳳梨大盤商，他說，近年即使兩岸關係緊張，關廟鳳梨都有將近一半外銷大陸，一旦大陸停止進口，將立即衝擊關廟鳳梨產業。
另據中國時報報導，高雄市內門區種植大宗鳳梨的永興里長陳順良本身也是貿易商，他說，農作物有病蟲害是很普遍的事，噴農藥就可以消滅，但政府把政治跟經濟扯在一起，會害死農民，政府對大陸的敵意太深，嚴重妨礙農產銷往大陸，若再不釋出善意，兩岸關係再不改善，下一個擔憂的就是芒果農、芭樂農。
屏東鳳梨產地高樹鄉的農會理事長洪華進則質疑，鮮果都無銷售管道，加工成果乾要賣去哪裡？若說要外銷其他國家，過去就能做，何必像現在倚靠大陸市場。洪華進嘆言，每次遇上政治問題，受害的就是無辜農民，真的只能任人宰割。
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