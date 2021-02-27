陸禁台鳳梨 民進黨執政縣市最受衝擊

去年鳳梨盛產，嘉縣府輔導打貓果菜生產合作社與大日成功青果有限公司，洽談合作外銷日本，首批裝櫃6.7公噸，在大阪多家超市上市，縣長翁章梁（中）視察合作社裝櫃外銷。（圖：嘉縣府提供）

中國 大陸暫停台灣 鳳梨進口，受到衝擊的多是綠營執政縣市。據農委會統計，台灣今年鳳梨種植積預估達7869公頃，其中以屏東最多達2311公頃、台南則以1160公頃次之，再者為高雄及嘉義，陸方此舉，綠營縣市首長群起撻伐對岸違反國際貿易常規，並擬透過多元產銷，降低衝擊。

來源：聯合影音網

風傳媒報導，台灣去年生鮮鳳梨出口量達4萬5621公噸，主要出口地為中國大陸、占比逾九成五，產值超過15億美元 ；這次陸方封殺台灣鳳梨，恐有上看5萬噸的鳳梨會回流台灣，將衝擊鳳梨價格。

高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長潘孟安都說，大陸這種作為違反國際貿易規範。陳表示遺憾，翁說此舉會讓台灣人對大陸失去信心及失望，希望大陸能就這部分與台灣好好談，「到底問題出在哪裡？」

台南市長黃偉哲說，「大陸不買，我們賣向全世界」。黃偉哲與潘孟安都表示，會協助農民拓展日本等其他外銷市場。

來源：聯合影音網

國民黨主席江啟臣則透過臉書表示，兩岸官方唯有儘速恢復溝通化解爭端，保障台灣農民生計，讓農產順利出口，才是真正的保台。他並呼籲，鳳梨是否帶有病蟲害，所帶蟲害是否對進口國帶來嚴重威脅，需通過科學專業嚴謹認定，大陸方面應秉持善意，科學認定，不該有政治因素考量。