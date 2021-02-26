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大陸禁台灣鳳梨 農委會：遺憾不解 盼取消禁令

記者彭宣雅／台北26日電
陳吉仲表示，中國大陸用有害生物阻止台灣鳳梨輸出到大陸，完全不符合國際規範貿易規範的作法。(記者季相儒／攝影)
陳吉仲表示，中國大陸用有害生物阻止台灣鳳梨輸出到大陸，完全不符合國際規範貿易規範的作法。(記者季相儒／攝影)

海關總署昨日透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，通知因台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，將自3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，農委會感到遺憾及不解。農委會說，第一時間透過雙方協議平台，要求陸方取消禁令，並持續透過各種管道與中國大陸進行溝通。

農委會表示，已啟動完整的因應措施，會花10億元台幣，確保所有鳳梨的產地價格維持在過去兩年平均水準之上(每公斤21元)，其中外銷至中國大陸以外市場數量目標3萬公噸、多元加工利用2萬公噸，啟動超市、大型量販通路、傳統市場、餐廳及全國鄉鎮市區農會等一起採買國產鳳梨。

農委會主委陳吉仲表示無法接受，他表示，中國大陸用有害生物阻止台灣鳳梨輸出到中國，完全不符合國際規範貿易規範的作法；昨晚農委會防檢局收到大陸動植物檢疫局通知，總統、行政院長第一時間要求農委會因應，農委會有能力信心穩定所有鳳梨的價格，請農民放心。

陳吉仲表示，109年迄今輸陸鳳梨共計6200批，接獲陸方通報發現太平洋臀紋粉介殼蟲、新菠蘿灰粉介殼蟲或菝葜黑圓盾介殼蟲計13件，輸出合格率達99.79%。這些害蟲大陸也有兩種以上，依國際規範可經燻蒸處理滅除風險，就可以進口，日本就是這樣的規範。

陳吉仲說，昨晚已經回信給陸方，沒有依照國際規範，期待對岸，從市場貿易專業角度處理，否則這樣的決定，不是符合國際規範，市場貿易的情形，雙邊是否能夠坐下來談，是否可以雙方坐下來討論，針對疫病處理，從國際規範出發，第一時間回信，希望陸方能夠回應，片面宣布禁止台灣鳳梨進口，不符合國際規範。

陳吉仲表示，台灣一整年鳳梨產量43萬公噸、今年41萬5000公噸，從南到北，農業縣產區都有，高達95%、97%的外銷市場都在中國大陸，光去年受到疫情影響，外銷中國大陸還有4萬5000公噸，有出口支撐，就可以穩定價格，這樣片面決定，嚴重影響農民收益，因此會拿十億預算，來穩定鳳梨內外銷。

農委會表示，中國大陸於去年3至5月間通知台方鳳梨檢出介殼蟲後，為預防影響台灣鳳梨輸中，農委會自10月19日已公告申報輸出時須檢附包裝場資料表，加強外銷供果園輔導及輸出前檢疫。其後迄今輸陸鳳梨656批，均未接獲中國大陸不合格通知。

農委會副主委陳駿季表示，過去果品外銷若發生病蟲害，可以經過薰蒸、或者要求業者退運方式，但這次是用行政命令，直接禁止台灣鳳梨輸入中國大陸。

2016開始，兩岸農業動植物防疫檢疫諮商沒有對話，農委會防檢局前長黃德昌當時用「斷線」，形容兩岸動植物防疫檢疫諮商現況；之前非洲豬瘟議題，中國大陸也曾已獨不回，針對這次大陸禁止台灣鳳梨輸入，農委會防檢局副局長鄒慧娟表示，兩岸還是有在兩岸農產品農產品檢疫平台上互動。

昨天傍晚收到大陸通知，農委會防檢局昨晚已經回信，但中國大陸尚未有回應；除了鳳梨外銷大陸超過九成以外，包括鳳梨釋迦，也是外銷大陸超過九成的農產品。

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