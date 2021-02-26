我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2841萬 50.8萬人病亡

加州新冠死亡突破5萬大關 在全球「國家」排名14

黑白集／馬維拉不是問題 無知才是

黑白集
前總統馬英九。(中央社)
前總統馬英九。(中央社)

前總統馬英九批評美國軍艦在南海的自由航行行動（FONOP），立刻被轟得像刺蝟，全身中箭。綠營黨工、民代、名嘴齊聲開罵：南海是公海，美軍當然可以自由來去，更等於協防台灣；馬英九竟敢反對，果然「看到中國就下跪」。

會這麼講，是只看到事情的一面。南海確實是公海，但海上島礁的周邊水域仍是島礁控制國的「領海」。儘管外國船隻有權「無害通過」這些領海，但若是外國軍艦行使無害通過時是否應先通知當事國，在國際法上則有不同看法。

台灣、越南與大陸均規定「要通知」，但美方反對，因此刻意進入領海以示挑戰。美軍所謂「自由航行行動」並非一般在公海航行，而是闖入他國海域「踩線」，並大聲張揚自己的踩線行為。

美艦逕闖太平島領海，現實上，台方無須也無力阻止。但作為主權國家，面臨外國公開挑戰，我們仍有義務重申立場，而非瞎起鬨喊歡迎。否則以此類推，如果日本、南韓、菲律賓、俄羅斯甚至中共軍艦都二話不說，就直接開到台灣海岸，台灣也要喊歡迎嗎？

「馬維拉」多中幾箭，外人不必太在意。值得憂心的是，社會大眾對國際知識缺乏瞭解，而政客揮舞無知當成令箭；即使過了兩次庚子年，這種愚民且自愚的戲碼卻始終不曾減少。

台灣 馬英九 越南

上一則

藻礁公投連署／府院滅火 防燒出另類萊豬風暴

下一則

台海衝突前奏？學者：共軍達灰色地帶最高點

延伸閱讀

美軍神盾艦再航台海 學者：拜登政府延續川普印太戰略

美軍神盾艦再航台海 學者：拜登政府延續川普印太戰略
觀察站╱民進黨國際事務部到立委 讓人傻眼

觀察站╱民進黨國際事務部到立委 讓人傻眼
美艦航行南海 馬批蔡緘默損主權 綠反擊：明顯超譯

美艦航行南海 馬批蔡緘默損主權 綠反擊：明顯超譯
美第七艦隊稱「無害通過」南海 馬英九：蔡英文不能卑躬屈膝

美第七艦隊稱「無害通過」南海 馬英九：蔡英文不能卑躬屈膝

熱門新聞

有車輛被撞成廢鐵。（圖：讀者提供）

台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知2死8傷

2021-02-20 20:46
刑事局接獲美國情資，查獲林女（白衣）等人涉嫌媒介台灣女子到美國賣淫，估計2年內至少仲介50多名台女跨海性交易。(記者李奕昕／翻攝)

假旅遊真陪睡 50台女來美賣淫

2021-02-19 02:27
「賭神」戴子郎驚傳除夕夜（11日）猝逝，享年64歲。 （本報資料照片）

被200家賭場列黑名單「台灣賭神」戴子郎除夕猝逝家中

2021-02-18 02:28
詹姓男子涉嫌冒充廣告主，謊稱罹癌求「短暫相依」娶得女模，不料騙局被前妻揭穿，被離婚還遭依詐欺罪起訴。（本報資料照片）

2億家產都給你…謊稱罹癌娶女模 前妻揭騙局 13天離婚

2021-02-18 02:27
中央流行疫情指揮中心2月24日14:00記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。（記者楊雅棠／攝影）

「鎖國」結束 陳時中：3月1日起台恢復外國人入境轉機

2021-02-24 01:37
罔腰持高醫檢驗單公布懷孕喜訊，但高醫否認由婦產科開立，衛福部也指示高市衛生局約談調查。翻攝自罔腰IG

台變性網紅罔腰宣稱懷孕這下慘了 高市衛生局將約談

2021-02-19 09:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施
為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點
回應出軌指控？吉兒首談前夫：沒離婚就不會遇見拜登

回應出軌指控？吉兒首談前夫：沒離婚就不會遇見拜登