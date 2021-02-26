黑白集／馬維拉不是問題 無知才是

前總統馬英九。(中央社)

前總統馬英九 批評美國軍艦在南海的自由航行行動（FONOP），立刻被轟得像刺蝟，全身中箭。綠營黨工、民代、名嘴齊聲開罵：南海是公海，美軍當然可以自由來去，更等於協防台灣 ；馬英九竟敢反對，果然「看到中國就下跪」。

會這麼講，是只看到事情的一面。南海確實是公海，但海上島礁的周邊水域仍是島礁控制國的「領海」。儘管外國船隻有權「無害通過」這些領海，但若是外國軍艦行使無害通過時是否應先通知當事國，在國際法上則有不同看法。

台灣、越南 與大陸均規定「要通知」，但美方反對，因此刻意進入領海以示挑戰。美軍所謂「自由航行行動」並非一般在公海航行，而是闖入他國海域「踩線」，並大聲張揚自己的踩線行為。

美艦逕闖太平島領海，現實上，台方無須也無力阻止。但作為主權國家，面臨外國公開挑戰，我們仍有義務重申立場，而非瞎起鬨喊歡迎。否則以此類推，如果日本、南韓、菲律賓、俄羅斯甚至中共軍艦都二話不說，就直接開到台灣海岸，台灣也要喊歡迎嗎？

「馬維拉」多中幾箭，外人不必太在意。值得憂心的是，社會大眾對國際知識缺乏瞭解，而政客揮舞無知當成令箭；即使過了兩次庚子年，這種愚民且自愚的戲碼卻始終不曾減少。