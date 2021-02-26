密集拜會立委 邱太三：台灣今年勢必要往前、出去

新任陸委會主委邱太三25日拜會民眾黨立委蔡壁如。(記者陳熙文／攝影)

陸委會主委邱太三上任後密集到立法院拜會朝野立委，他昨天表示，隨著疫情 減緩，預料下半年無論是台灣 民眾出國還是外國旅客遊台會有「報復性」成長，台灣今年勢必一定要往前、出去，他的目標就是做好準備的工作。

邱太三昨天拜會時代力量立院黨團總召邱顯智、民眾黨立委蔡壁如、國民黨 團總召費鴻泰、民進黨立委吳琪銘等。

邱太三和蔡壁如會面談到，近期兩岸關係是比較硬一點、冷一點，原因不外乎內外的客觀因素，以及國際大環境的改變，也因為新冠肺炎的疫情更加的冷凍，但隨著時間推進，蔡總統認為要有新的準備。

邱太三說，他的目標就是做好準備的工作，並指出隨著疫情減緩，預料下半年以後，台灣人出國或外國人到台灣旅遊一定會有報復性的成長，台灣今年勢必一定要往前、出去，不管是在經濟面，還是政治面；而美國總統拜登上任，一定會有不同的作風，同時歐盟看起來也有新的做法，所以台灣面對新局要有新的準備。

國民黨立委陳雪生在臉書上表示，邱太三23日到他辦公室拜訪，他向邱太三表示，新年、新人、新希望，希望邱太三應該當兩岸的橄欖枝，改善兩岸關係，不要將兩岸推向戰爭邊緣。他也提到金門通水問題，也建議連江縣政府應建置通水小組，調查水資源、RO水質對人體健康影響等方案，呈報行政院辦理，邱太三回應高度重視通水問題。