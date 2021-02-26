台海衝突前奏？學者：共軍達灰色地帶最高點

中共軍機頻繁侵入台灣西南防空識別區。圖為中華民國空軍F-16戰機（左）監控繞台共機。（圖：國防部提供）

中共不斷派機騷擾台灣 西南防空識別區，國防安全研究院副研究員舒孝煌昨日在一場座談會中表示，中共當前軍事行動，已達「灰色地帶衝突」最高層次，這個地帶不一定會造成戰爭，但也有可能是衝突前的準備行動。

國防部 前部長楊念祖注意到日前美國 總統拜登一番「美國新冠肺炎死亡人數高於二戰」的說法。他認為，美國沒有支持打另外一場戰爭的民意，國家安全不能只依賴其他國家的善意。而台海屬於螺旋式上升的緊張，形成軍事衝突可能性非常高，但環顧中印邊界衝突，國際並未介入；尤其在新冠病毒重創世界經濟與安全下，台灣軍事衝突更易造成不可收拾的災難。

國家政策研究基金會昨舉行「中共對台軍事威脅」座談會，基金會國安組召集人林郁方表示，在台灣西南空域頻繁出沒的中共運八反潛機，其飛行高度或許不能進行反潛作戰與情報蒐集，但對陸上目標進行情蒐，探知台灣海空機、艦、雷達站、飛彈部隊反應狀況，是共軍經營戰場手段之一，兩岸機艦發生意外衝突的概率不應被低估。

國民黨前不分區立委帥化民表示，九六年台海飛彈危機時，他擔任國防部聯三作戰次長，美國當時向來不准台灣將領赴五角大廈，但他被美國防部找去，當時他關切的是美國航母如何協防台灣，提問要從海峽中線走過還是東岸走過？何時可通告台方？但美國防部副部長卻反問說：「你們對『擦槍走火』有沒有管制手段？」

他認為，這顯示美國不想被拖入沒有重大利益戰爭的心態；而目前美國援台的動機不高，台方不要將所有雞蛋都放在美軍是否介入，尤其政府「大內宣」現已搞得民眾缺乏警戒心態。