新聞評論／兩岸路線若不移動 換鴿派上陣也沒意義

陸委會主委邱太三。(中央社)

邱太三出任陸委會主委，外界解讀為蔡總統希望兩岸關係融冰。邱太三就職時，拋出期待兩岸「春暖花開」的願望；次日國台辦發言人馬曉光回應，春暖花開需要東風雨露，台灣 的「先生們」應回到「九二共識」；陸委會則再提書面回應，呼籲對岸要為兩岸良性互動作出相對的承擔和努力。

外界注意到，陸委會的書面回應，比起陳明通時代的嗆辣，措詞要顯得溫和。這點或許是邱太三性格使然，或許要為兩岸關係預留空間；其間虛實，仍有待繼續觀察。

值得注意的是，兩岸對「九二共識」的認知依然各說各話。邱太三認為，並非蔡政府不接受九二共識，而是因為陸方對九二共識加了「新註」，使台灣人民無法接受；馬曉光則稱，「這位先生」（指邱太三）刻意把「九二共識」和「一國兩制」混為一談，是蓄意嫁接。這段對話，並非無意義的交鋒，馬曉光似有意將前年習近平提出的「一國兩制台灣方案」與九二共識脫鉤，認為這只是陸方對統一方案的表述，屬於「一中各表」的範圍，蔡政府不應將兩者連結而拋棄九二共識。

由此可見，「九二共識」仍是蔡政府無法繞過的路，就算換了陸委會主委，仍必須面對。再不然，蔡政府就要設法提出更新的破解或和解之道，而不是以為換上邱太三就能重起爐灶。簡言之，雖然換「鴿派」上陣，蔡總統要如何重砌對話基礎才是兩岸問題關鍵；若不處理九二共識問題，這個人事案恐怕只是維穩台美外交的對策，而非改善兩岸關係的藥引。

自蔡英文初次參選總統，以「台灣共識」取代「九二共識」，歷經首次就任時的「維持現況，尊重歷史事實」，到連任選戰時的「聯美抗中」，這條路線已距離過去30年兩岸互動基礎的「一個中國 ，各自表述」甚遠，兩岸關係惡化已越過折返點。蔡政府的台灣意識形態版圖，明確跨入傾獨反統的國家認同；相對的，中共的戰略地圖則藉機艦演訓東擴，塗銷海峽中線的和平象徵，武統成為公開選項，撕裂兩岸人民情感紐帶。兩岸關係惡化的現實，豈可能因一樁人事案便回春？

蔡總統此際希望降低兩岸關係敵意，更大的盤算，是國內乃至國際的政治情勢所需。面對當前接踵而來的接班問題、派系環伺爭食、地方大選在即等重大進程，她一則透過大黨鞭柯建銘清理綠委的涉獨修憲案，二則扶持以太陽花成員為主的新興政團，三則又默許行政院在護照、大陸書籍、華航機身、海巡署艦艇大搞台灣正名。這樣的兩手策略，一手向對岸遞出橄欖枝，另一手繼續夯實綠營執政的精神土壤，展現的和平善意對北京 而言，恐怕缺乏說服力。

蔡總統深諳如何在美中關係變動中求取平衡。美中關係雖從敵對往競合盤整，但雙方仍有根本的衝突因素，華府不致過度向北京傾斜。蔡英文的除夕談話，對台美經濟合作寄予厚望，也重申兩岸對話意願，還提醒「關鍵鑰匙也在中國手上」，並稱疫後「期待兩岸人民恢復正常有序交流」。這是過去兩岸白手套不時使用的復談訊號，但在對話基礎頹圮後，故技重施能否奏效，不無疑問。

蔡總統也許認為，調整陸委會人事，無須挪移兩岸政策底線，便足以因應美中台新棋局。然而，這兩年港中台情勢急劇惡化，已失去了投機空間。如果蔡政府不出手調整仇中民粹，行政院長仍滿口「武漢肺炎」，那麼邱太三的人事案將無異「明修棧道，暗渡陳倉」，可能步上萊豬隻手決策的後塵，徒費周章，而無意義。