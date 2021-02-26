美艦通過台海 專家：拜登延續圍堵政策確定

美軍勃克級神盾驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號24日駛過台灣海峽，為美國總統拜登上任以來第二次。(取材自臉書)

美軍第七艦隊司令部宣布，勃克級神盾驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號（USS Curtis Wilbur）於當地時間2月24日以符合國際法的方式，例行通過台灣 海峽；對此，中共解放軍東部戰區新聞發言人張春暉表示，東部戰區組織海空兵力已全程對其進行跟蹤監視。

第七艦隊司令部表示，威爾伯號通過台灣海峽，是展現美國 對自由開放印太區域的承諾，美軍會繼續在任何國際法所允許的範圍飛行、航行與作業。

這是美國總統拜登 一月廿日上任以來，美艦第二次通過台海。美軍勃克級驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain DDG 56）本月四日由北向南通過台灣海峽，是拜登就職後美艦首次航經台海。

但張春暉表示，美艦此舉是人為製造台海風險因素，刻意破壞地區和平穩定，中方對此堅決反對。戰區部隊時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁。

美艦本月已二度通過台海，顯示拜登上任後美艦航經台海將常態化，和前總統川普時代類似。去年川普在任最後一年，美艦共13度通過台海，最後一次是去年12月31日，威爾伯號和馬侃號一起通過台海。

學者認為，柯蒂斯•威爾伯號穿越之舉，足可證明美國總統拜登延續對中共採取圍堵政策應已確定。美海軍此一作為雖屬戰術行動，但所代表的是「旗幟展示」（show the flag）的政策與戰略意志，也就是延續川普政府的印太戰略。

中華民國國防部昨天中午才證實此事，國防部表示，美艦經台灣海峽是執行一般的航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況均正常。