台灣認同≠台獨 選後半年 台青偏獨大減2成

國民黨主席江啟臣。(中央社)

國民黨 主席江啟臣 上周接受「紐約時報」專訪時表示，對於日漸高漲的台灣 認同，江啟臣認為「台灣人不一定就是天然獨」，引發熱烈討論；一項調查顯示，2018至2020年青年族群的統獨傾向變化大，偏獨比例為二到六成，然而2020選後半年，偏獨比例大幅減少兩成，可見青年並非任何政黨的鐵板。

台青未必天然獨

台北中國時報報導，這項調查是國民黨青年部委託政大選研中心進行的「台灣選舉與民主化調查」（TEDS）。青年部主任陳冠安指出，綠營向來指國族認同為「台灣人」就是「天然獨」，但「國族」與「統獨」是絕不可混同的面向，在2018年至2020年期間，國族與統獨認同有劇烈變化，據TEDS最新數據，2020年9月台灣人認同占61%，偏獨27.2%，從台灣人認同是偏獨的兩倍多來看，「台灣人等同於天然獨」之說並不可靠。

另外，據TEDS每三個月調查一次資料顯示，2019年6月起，偏獨都高於維持現狀，但去年9月維持現狀翻轉為53.6%，高於偏獨的41.2%，連青年都並未如綠營所說全然支持台獨。

陳冠安說，外界誤認青年為天然獨，其實是民進黨把國族與統獨認同混為一談，因青年的台灣人認同比例確實很高，達73.1%。

據報導，陳冠安認為，年輕族群統獨意向變化大，主要是受到政黨氣勢與國際兩岸局勢交互影響，隨著選舉結束與國際因素減緩，台灣的統獨逐漸回到正常趨勢，中華民國憲政體制仍是青年最大公約數。