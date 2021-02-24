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趙少康促蔡英文先定義 說清楚「不會獨立」

記者劉宛琳、王寓中／台北24日電
趙少康舉行記者會向蔡政府提施政建議，趙少康接受媒體提問外，也呼籲蔡英文應著手推行內閣制。(記者曾原信／攝影)
趙少康舉行記者會向蔡政府提施政建議，趙少康接受媒體提問外，也呼籲蔡英文應著手推行內閣制。(記者曾原信／攝影)

陸委會新任主委邱太三昨天說，不太清楚對岸對於「台獨」的定義為何；中廣董事長趙少康表示，民進黨主席蔡英文應該出來說清楚，台獨不是民進黨的目標，不會修憲變獨立，「不要管別人怎麼定義你，你自己先定義你自己」。

大陸外交部長王毅向美國呼籲「停止縱容台獨」，邱太三回應，王毅對台獨的定義和概念，「我不太了解」。

趙少康表示，大陸怎麼定義他不知道，但應該叫蔡主席出來說明，台獨不是民進黨追求的目標，「蔡英文要真正宣示我們是中華民國，不追求台灣共和國，台灣不追求獨立」，也不會修憲、制憲變成獨立，獨立不是台灣、不是民進黨追求的目標。趙少康表示，蔡英文要自己宣示，不要管別人怎麼定義你，自己先定義自己，「這說困難也不困難，說很困難也很困難」。

國民黨主席江啟臣接受本報系聯合報專訪表示，國民黨現階段兩岸政策，除將「九二共識」關鍵前提說得更清楚，並在四個目標下提出具體八點主張，四大目標就是中華民國主權、自由民主人權、台灣和平安全及兩岸共榮健全的「四權（全）」。

江啟臣表示，兩岸政策基本上是動態的，不是政黨表達了，社會就完全沒有意見，未來有沒有更進一步的論述，能夠變成黨內的共識，當然可以討論，但最重要的是，除了要能形成黨內共識，也要抓到社會的最大公約數，如此也才能讓國民黨在2024年有機會重返執政。

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