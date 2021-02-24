學者指「兩岸三變」：不是換個官就能撼動

陸委會主委邱太三。(記者潘俊宏／攝影)

陸委會主委邱太三走馬上任，希望兩岸春暖花開，並要從經濟、學術文化等層面開始解凍。淡江戰略所副教授黃介正表示認同，認為邱的說法務實，並不期待兩岸能夠馬上從冷卻狀態走進溫暖，北京若願重啟接觸，可從疫後恢復交流相關事項談起；銘傳公共事務系教授楊開煌則認為，兩岸關係已發生三大變化，不是調整人事、說兩句話表達善意，就能奏效。

至於邱太三提及營業秘密法修法以確保科技命脈，黃介正認為，這應該是背後有美國 的壓力，如果兩岸可以不見諸文字，拿起電話就打，兩岸也可就此私下電話溝通。而邱太三提到海基會只做民眾服務的工作，不要涉及政治框架，他覺得當然不可能是給海基會副董事長詹志宏穿小鞋，以詹與蔡英文總統的密切關係，邱太三要砍詹志宏也砍不了，這個說法應是希望對岸以非政治性的角度去看待海基會，讓海基會能因此與對岸就服務兩岸民眾的事情開始接觸。

楊開煌提醒，民進黨 必須看到兩岸關係已有很大不同，它已歷經三個重大變化，由於民進黨拒絕承認九二共識，過去原是小結構（兩岸關係）可處理的事，民進黨卻將它依附到大結構（美中關係），亦即若大國要鬥，台灣 就被迫成為鬥爭的工具，而當大國要和時，台灣卻已無足輕重。

楊開煌說，在這三個大變化之下，整個結構已經固化，兩岸這個小結構的形勢已完全不可逆了，它不是一、兩位官員的調整，說一兩句與以往不同調性的言語就可以撼動的。而這種情況底下，他研判兩岸關係不會變好；如果不能認清過去發生的變化而寄望於一、兩位官員的更迭，以及所說的一些話，說得嚴重一點，這是在嘲弄對方，說得輕一點，這也是在吃對方的豆腐。