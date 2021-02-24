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邱太三盼解凍 無視綠營「武肺」惡意

記者 羅印冲
新任陸委會主委邱太三表示，後疫情時代兩岸交流勢必會恢復，這段期間也有很多對兩岸未來能春暖花開的期待。(記者潘俊宏／攝影)
新任陸委會主委邱太三表示，後疫情時代兩岸交流勢必會恢復，這段期間也有很多對兩岸未來能春暖花開的期待。(記者潘俊宏／攝影)

新任陸委會主委邱太三一上任就有重要宣示，他斷言後疫情時代兩岸交流勢必要恢復，近期也有很多對兩岸春暖花開的期待，將從非政治層面累積互信，又稱政府對大陸從來沒有惡意過。邱太三拋球後，北京是否仍堅持「唯九二共識論」，依然採「戰略清晰」策略，或者願以「聽其言，觀其行」立場，暫時保留對話空間？

針對九二共識爭論，邱太三表示，陸方新的加註已引發台灣民眾無法接受。邱太三說的「加註」，應是指習近平於2019年1月在「告台灣同胞書」40周年會上稱，「在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的九二共識」，同時又提出探索「兩制」台灣方案的構想。因此邱太三說，台方要再做出「衍生的空間」已經很小，應可理解為「一中各表」的空間。

由此引出兩個問題。首先，即使陸方無「加註」，即留下「一中各表」空間，民進黨難道就能接受？若仍不接受，批判陸方「加註」又有何意義？其次，邱太三這番話僅是個人觀點，或者也代表蔡總統的看法？對照民進黨長期立場和他昨天的回應，讓人越看越模糊，唯一清楚的是，民進黨不可能接受九二共識。

對北京來說，蔡政府不接受九二共識，又無法提出可能成為兩岸共同政治基礎的替代共識，兩岸要打破僵局的可能性極低，換誰擔任陸委會主委都一樣。至於邱太三說，政府對大陸從來沒有惡意過，看在對岸眼中恐怕更不知所謂，尤其過去四年多，台美關係密切互動，北京多次公開批評蔡政府「挾洋自重」，蔡政府有意無意的「反中」、「武肺」作為都是不爭的事實，邱主委是否也應「務實」面對？

台灣 北京 民進黨

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