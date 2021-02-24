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邱太三提務實說：後疫時代兩岸交流勢必要恢復

記者李仲維、羅印冲／台北24日電
針對是否將推動修正「營業秘密法」，新任陸委會主委邱太三說，為維護台灣經濟競爭優勢，勢必要對核心關鍵科技有所保護。(記者余承翰／攝影)
針對是否將推動修正「營業秘密法」，新任陸委會主委邱太三說，為維護台灣經濟競爭優勢，勢必要對核心關鍵科技有所保護。(記者余承翰／攝影)

新任陸委會主委邱太三昨天走馬上任，他表示，後疫情時代兩岸交流勢必會恢復，這段期間也有很多對兩岸未來能春暖花開的期待。邱太三多次提及「務實」兩字，並稱蔡英文總統指示在後疫情時代，要事先準備兩岸未來可能恢復交流及人民往來，希望從非政治的層面，例如經濟、社會、文化的交流來提升累積彼此的互信。

邱太三表示，他將秉持總統的指示，在堅定國家主權和台灣民主的原則下，後疫情時代的兩岸交流勢必會恢復，如何健康有序地推動，是兩岸人民共同的期待。

他進一步指出，在後疫情時代，國際情勢不斷演變，勢必要有一些新的準備，包括兩岸在政治、經濟、國際關係等方面的衝擊下，也要有一些新的評估，接著去擬定新的方向和政策。

對於九二共識，邱太三表示，九二共識的用詞，過去在台灣引發滿多的爭議，兩岸對九二共識的內涵，在陸方做出新的「加註」之後，台方要再做出衍生的空間已經很小；更何況，陸方新的加註已引發台灣民眾無法接受，未來勢必要把這些爭議做新的處理，務實看待兩岸未來應該要有的發展。

媒體詢問由他接任陸委會主委，是否意味在向對岸釋出善意？邱太三說，政府對大陸從來沒有惡意過，期許雙方未來希望從非政治的層面，例如經濟、社會、文化的交流來提升累積彼此的互信，也許才能克服更高層次的問題。

對於是否將推動修正「營業秘密法」，邱太三說，大陸科技獲取的手段在全世界引發一些爭議，台灣做為大陸經濟發展的重要支柱和推手，為了維護台灣經濟競爭的優勢，勢必要對核心關鍵科技有所保護，過去曾希望對營業秘密法做處理，但該法範圍廣泛，部分業者有所擔憂未來如何處理，還要廣徵企業及各部會的意見。

至於大陸外交部長王毅要求美國「停止縱容甚至支持台獨分裂勢力的錯誤言行」，邱太三四兩撥千斤地說，兩岸對某些名詞的定義經常是雞同鴨講，陸方講所謂台獨的概念，在台灣內部也是眾說紛紜，他不確切了解王毅所謂台獨的概念和定義為何。

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