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美艦航行南海 馬批蔡緘默損主權 綠反擊：明顯超譯

記者丘采薇、劉宛琳／台北23日電
前總統馬英九。(本報資料照片)
前總統馬英九。(本報資料照片)

美國海軍第七艦隊驅逐艦拉塞爾號本月17日航行南海，宣稱「自由航行任務」是在挑戰中國大陸、越南和台灣對於外國軍艦無害通過沿岸國領海的「非法限制」，並挑戰南海主權聲索國過度的海事主張。前總統馬英九辦公室昨天表示，美軍所謂的「自由航行任務」形同否定中華民國對領海的主權，呼籲蔡英文總統身為國家元首，對外絕不能卑躬屈膝。

馬辦指出，中華民國擁有南海最大島嶼太平島及其他領土，且「中華民國領海及鄰接區法」第七條第三項明文規定「外國軍用或公務船舶通過中華民國領海應先行告知」，更何況，美國並不是1982年「聯合國海洋法公約」的締約國，卻引用公約主張美國軍艦可不經授權或通報即可「無害通過」他國領海；美國主張的合法性甚有爭議，美軍所謂的「自由航行任務」更形同否定中華民國對領海的主權。

馬辦批評，蔡政府不應該罔顧國家尊嚴與利益，接受對美方的說法與作法。蔡英文總統日前在國安高層會議中，肯定美軍執行南海「自由航行任務」，但對美方侵犯中華民國領海主權的發言，卻保持緘默，顯然有損國家尊嚴與主權，是對美國押錯寶後再表錯情。

總統府及外交部昨無回應。民進黨國際事務部副主任兼發言人謝佩芬則表示，事實上，第七艦隊執行自由航行任務，起因是中國聲稱幾乎擁有整個南海的主權，並以競爭的利益來霸凌鄰國，製造印太區域的動盪不安，因此美艦透過自由航行任務的執行，來嚇阻中國單邊作為，確保區域的穩定安全；馬辦說法與國民黨日前的說法一樣，不但是明顯的「超譯」，也可能造成國際社會認為台灣有「敵友不分」的錯誤認知。

謝佩芬指出，美國第七艦隊持續南海自由航行任務，行經南沙群島，就是在實踐協防台灣，維穩台海區域安定的具體行動，馬辦與國民黨卻「超譯」為對台灣南海主權的否定。她反問，這樣的說法，難道是打臉國民黨去年在立院提出「希望美國協防台灣」的決議案嗎？

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