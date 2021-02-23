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黑白集／爭主權，卻自棄主權

黑白集
涉嫌在台殺害女友潘曉穎的港人陳同佳（中）。（路透資料照片）
涉嫌在台殺害女友潘曉穎的港人陳同佳（中）。（路透資料照片）

港女潘曉穎命案已滿三年，兇嫌陳同佳要投案，卻屢遭蔡政府拒於國門之外。陸委會不斷跳針說，要港府與台灣先「政府對政府」談司法互助；彷彿不如此，即無法辦陳同佳。司法案件一染上政治色彩，就變得複雜無比。

當初，港府是為了讓台方能引渡陳同佳到台灣受審而修《逃犯條例》，不料引發「反送中」運動。如今陳同佳要投案，蔡政府反而千方百計阻止他來，忽而說是為保護其他機上乘客「不能讓殺人犯自由行」，忽而說香港也有司法管轄權。這麼會推，到底在演哪齣？

陳同佳投案，非要「政府與政府談司法互助」才行嗎？答案是否定的。他願意投案，只要港台聯繫好時間和交接方式，台方司法人員隨雙方約定的國航班機前往，待陳同佳登機，即可在機上完成緝拿歸案程序。如此，機上乘客的安全問題就解決了。

這麼簡單的道理，蔡政府卻佯裝不知，當然另有原因。兩岸交往因民進黨執政而中斷，若能因此爭取到港台「司法互助」，民進黨便可拿來表功；若爭取不到，則可繼續當成「反中」談資。亦即，必須化簡為繁，才有政治紅利可得。至於司法正義或司法主權，它根本不在乎。

這種「爭主權，卻自棄主權」行徑，何其諷刺！那些反送中的香港年輕人，還會相信蔡政府嗎？

台灣 反送中 香港

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