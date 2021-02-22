新聞評論／假訊息卻當真 國安團隊能保國家安全？

針對國際情勢最新發展，總統蔡英文決定調整國安人事。（本報資料照片）

總統府發布國安人事異動，蔡英文總統形容這是國安團隊進行「任務與隊形的再部署」。美國拜登政府重新定義美中台關係，蔡英文必須調整兩岸布局，從春節前召開國安高層會議，到年後國安團隊變換隊形，都是其中重要環節。但這個國安新隊形，能否因應新階段的區域情勢與全球變局？

雖說是人事異動，但除了新任陸委會主委邱太三外，其餘皆為既有國安團隊成員；親美抗中路線是他們籌謀規畫的，兩岸敵意螺旋上升也是他們襄贊決策的；甚至他們才讚揚美軍執行自由航行任務，美國第七艦隊就來挑戰台灣的無害通過限制，否定台方南海主權與主張。從春節前那場展現蔡英文戰略轉向的國安高層會議，可略窺國安作業品質。

那場會議目的，一是搶在拜登和習近平通話前，先表達「願共同促成有意義對話」的立場；二是宣揚台方在疫苗取得上有進展，要大家安心過年；三是針對「新一波立百病毒」的風險，讓前副總統陳建仁與副總統賴清德 共同主持計畫，針對未來病毒和疫病發展做整體評估，供行政部門做先期部署指引。

兩岸情勢與新冠疫苗都不難理解，但為何關注立百病毒？賴清德說，因為新冠疫情 還沒有過去，但新的病毒又已經產生，特別是在中國 大陸、孟加拉、印度這塊；「特別是蔡英文總統也有交付責任，最重要的工作就是防疫」。他和陳建仁都是公衛背景，能合作把病毒阻絕於境外。

有趣的是，在國安高層會議前一天，台灣事實查核中心才說，外電稱立百病毒在中國、亞洲已爆發，是「錯誤訊息」。這則新聞最早來自英國《衛報》，稱全球製藥巨頭皆未對未來流行病做好準備，某基金會執行長更稱立百病毒若在中國爆發，將是下一個大流行風險；但報導也說，中國目前並無立百病毒疫情。

立百病毒不是新興病毒，1998年曾在馬來西亞爆發，事隔20年，並未傳至台灣，也沒有證據指出在亞洲和中國爆發，這根本是個假訊息。衛福部長陳時中也在國安高層會議中報告，指立百病毒大流行的可能性很低。但為何國安高層會議煞有介事，如臨大敵的「超前部署」？即使陳時中做了專業分析，國安高層會議還是將假訊息視為重要的「國家風險」，讓陳建仁和賴清德對「新一波的立百病毒」做抗疫部署。

其實有沒有立百病毒疫情不是關鍵，前後兩位副總統登場才是重點；許多訊息已經指向2024接班安排與人選搭配。不過，就抗疫部署而言，擁有「公衛背景」的賴清德，把老病毒當新疫情，要動員國家資源來對付不存在的假想敵，足見國安高層會議雖是重要決策會議，卻是奠基在錯誤的國安風險訊息上。這樣的國安高層會議，讓人膽戰心驚。

諷刺的是，蔡政府高調打假訊息，自己卻製播假訊息。但如果國安高層會議不辨情資真偽，只會不斷創造假想敵，製造危機感以鞏固政權，反易讓國家陷入莫須有的危難，無法有效面對真正危機，這才是最大的國安風險。尤其國安立法天羅地網，未聞抓到什麼了不起的共諜，販賣「芒果乾」倒撈了不少選票。這樣的國安團隊如何保護國家安全？

舊瓶舊酒大風吹排出國安新隊形，陸委會主委陳明通因「精準判讀兩岸情勢」，將轉任國安局長；但陳明通是否「精準判讀」了中國立百病毒疫情以協助蔡總統決策？至於邱太三說「派飛機來，不如創造商機」，將努力重啟兩岸對話，但關鍵在蔡總統，而不在那些立百莫辨的國安高層們。