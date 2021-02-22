太平島碼頭整建啟動 蔡英文卸任前完工

南沙太平島下月將有例行性環島火砲射擊操演。（本報資料照片）

蔡政府將正式啟動「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」，讓4000噸以上艦艇能靠泊太平島，同時能長駐配備機砲的100噸艇。工程將在本月26日開標，全案預計2023年底前完工，趕在蔡英文 總統卸任前完成。

據披露，海岸巡防署今年艦艇巡弋南沙的「碧海專案」，全年每趟12天的航船任務，今年將仍不間斷實施；空軍近期也規畫「聯平操演」，在武裝特戰官兵隨機下，C-130運輸機將飛往太平島實施督訪。太平島下月將有例行性環島火砲射擊操演。

美國 第七艦隊17日新聞稿引用聯合國國際法海洋公約，宣稱美艦在南海行使航行自由權，是要「挑戰」中國（大陸）、越南和台灣（中華民國）的主張，理由是三國要求無害通過船隻，必須事先知會或申請。但是這項被稱之為「海洋憲法」的國際公約，美國參議院迄今未批准，美國政府根本未簽署。

馬英九政府時期，堅持台方在南海主權，馬曾前往太平島主持「太平碼頭新建工程」落成、同時巡視島嶼，與美方意見相左。蔡政府在南海主權政策主張上採取低調，蔡英文總統曾於9日表示：「美軍機艦近期多次執行自由航行任務，是展現美國對印太地區安全現狀遭到挑戰時的明確態度」，顯然支持美在南海作為，而蔡英文至今也未前往太平島或東沙島巡視。

不過，蔡政府在南沙建設「鴨子划水」，2019年核定「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」計畫與預算 ，2020年2月完成專案管理標，9月完成基本設計審查，12月10日審議通過核列預算；這項耗資16億4842萬5000元（台幣）的實體工程，將於本月26日開標，預計2023年底以前完工驗收。

「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」主要工程項目，包括100噸級巡防艇避颱強化工程、4000噸級巡防艦港側航道加深工程、碼頭附屬設施強化工程及配合設施工程等四部分。

其中，100噸級巡防艇避颱強化工程，包括直立式與斜坡式護岸共約160公尺、內堤共約150公尺、既有東堤結構強化150公尺、防湧閘門一座及浚挖土石5.4萬方等；4000噸級巡防艦港側航道加深工項，則需浚挖3.2萬方海砂等。碼頭附屬設施強化工程，包含簡易碼頭後線鋪面、大船繫靠設施強化、簡易碼頭岸水油電設施等。其他配合設施工程園區，則有助導航設施及其他雜項工程。