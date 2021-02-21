拒當共諜慘遭軟禁飯店拷問 虛應後脫身

退役少將岳志忠（中）涉嫌違法刺探收集國家情報給對岸，20日依違反國家情報工作法等罪起訴。（本報資料照片）

檢調偵辦軍情局共諜案，發現退役上校張超然曾意圖吸收退役上校傅華棟、劉衛華，但兩人皆未被吸收，劉衛華曾任軍情局第六處處長，派駐英國從事情報部署及負責大陸情報研析暨整合情戰等要職，陸方竟把劉軟禁於廣州飯店，輪番上陣拷問，經劉虛應以對後才得以脫身。

據調查，2013年，張超然知悉傅華棟有意赴大陸湖北荊州市了解家族土地事宜，聽從「韋先生」指示，吸收策反傅發展共諜組織；張為掩飾引介傅與廣東省公安 廳官員會面，行前特別囑咐傅要攜帶「自傳」（證明傅為清朝遺族）一份留存，以因應未來失事遭調查局偵訊之用。

據調查，退役少將岳志忠2016年11月間知悉劉衛華有意前往海南島旅遊，但有恐遭中共約談疑慮，岳志忠竟會同退役上校周天慈、張超然前往劉衛華位於淡水的骨董店，主動遊說劉與廣東省國安廳官員會面，如此可避免將來赴陸遭逮捕。

調查指出，由於劉衛華赴陸一事引發陸方高度關注，雙方還以「看風水」作為代號，周天慈曾用簡訊聯繫岳志忠「大師幫我看風水的時間可以了吧，元月3號可以嗎」，藉以訂購劉衛華搭機前往廣州機票。

根據調查局國安站「行動蒐證作業報告節錄影像」顯示，岳志忠曾提供與家人赴香港旅遊行 程及護照給周天慈，時間點為2018年1月底，由周天慈傳送給張超然轉知廣東省國安廳官員，讓陸方安排招待食宿；岳志忠最具利用價值，岳甚至與妻子、孫女赴港旅遊時，請託周天慈找大陸官員埋單。

2019年，張超然中風 返台休養後，還想引介軍情局退役上校彭國定與陸方國安人員認識，但遭拒絕。