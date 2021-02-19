新聞評論／拜習通話後…美中台關係步步為營

美國總統拜登 日前與中國 國家主席習近平首次通話，他隨後主動透露，雙方足足講了兩小時，氣氛良好。拜登上任後已與多位主要國家領導人通過話，中方等待多時，雙方終於在除夕通上話。北京希望藉此一掃與川普政府間的惡劣氣氛，恢復正常往來；拜登對中國在香港、新疆侵犯人權的問題表達關切，習近平則稱台灣 及香港、新疆問題是中國內政，美方應尊重中國的核心利益。

兩小時的會談，能談的東西很多，絕對不止目前透露的這些。這也意味雙方都有充裕的準備，包括選在除夕進行，創造最大效果。拜登曾形容美中關係是「極度競爭」，但不會為敵；這也畫出了政策底線，顯示拜登政府的美中台關係將不同於川普時期。拜登在通話中表示，要與中國從事務實及重視結果的交往，開展坦誠和建設性對話，這意味美中關係已經在變。

在美中台的三角關係中，台灣是最小的一角，受到美中兩個大邊的牽動。儘管拜登政府一再保證對台承諾不變，但當美中關係拉近，和台灣距離即可能變遠，且只能被動因應。這是小國面對實力原則的無奈，除了步步為營，別無他途。

目前兩岸緊張的來源，一部分來自中共企圖以武逼統，一部分來自蔡政府的反中戰略。在美國對台灣的安全承諾下，中共要武力犯台事實上並不容易，但可能性也不能完全排除。然而，如果美中恢復到比較正常的競爭性交往，台灣減少無謂的挑釁，解放軍動武的威脅自然能大大降低。今年是中共建黨百年，明年2月又有北京冬季奧運，明年年底則是中共20大，北京必須確保每一個環節準確無誤；習近平應不希望此際與美國發生衝突，或者台海發生戰端。

至於台灣方面，蔡政府似乎也有意識地在調節抗中作為。例如，蔡總統春節前發表談話，特別藉機釋放善意，祝福對岸人民新春安康，也希望能共同促成兩岸的和平穩定。這是訴諸兩岸人民共同的文化習俗，表達善意。至於立法院新會期將進行的修憲工程，民進黨立委所提的幾個觸及法理台獨提案，則悄悄被要求擱置。類似訊息，對內對外都有善意。

拜登政府在多次聲明中都提到，大陸應該與台灣「對話」，目的是希望兩岸降低對峙敵意。表面上看，美方目前把壓力放在中共；但透過外交管道，蔡政府應該也接收到美方的相關訊息，至少須避免兩岸陷入惡性螺旋。蔡政府的「武漢肺炎」措詞現正慢慢修正，陳時中最近對「拒用大陸疫苗」鬆口，卻又指控大陸打壓台灣疫苗採購，顯示政府反中腔調在放軟中仍參差不齊。

習近平近年打壓香港、新疆人權，整肅民營企業，留給國際社會的觀感欠佳，可讓台灣獲得更多同情與支持。但這不表示台灣可以無分官民地敵視整個中國，若不知在大陸內部爭取更多友台人士，絕對是不智的作法。尤以貿易為例，根據財政部統計，台灣去年對大陸出口總值高達1514億美元，成長14.6%；台灣從大陸進口為647億美元，成長10.8%，使得台灣對大陸的順差高達866億美元。亦即在「疫情」和「美中貿易戰」的雙重衝擊下，兩岸經貿不僅未脫鉤，台灣對大陸的出口依賴度反而更深，已高達43.8%。

兩岸關係複雜萬端，非一夕能解，有歷史高度的政治人物應積極創造和平的條件。在習近平這方，要爭取人心，才是大勢所趨；在蔡英文這方，要利用機會之窗遞出橄欖枝，才能讓台灣免於兵凶戰危。