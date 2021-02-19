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衛福部找總公司買疫苗 趙少康批不循正道 孫大千指仇中作祟

台灣新聞組／台北19日電
中廣公司董事長趙少康。(記者胡經周／攝影)
中廣公司董事長趙少康。(記者胡經周／攝影)

指揮中心指揮官陳時中日前在廣播節目中透露，採購美國輝瑞與德國BNT共同研發新冠肺炎疫苗500萬劑，因某些因素導致生變；媒體人趙少康昨質疑，衛福部直接找總公司買疫苗的做法是偷雞摸狗，沒找代理購買是不循正道、想走後門，沒拿到疫苗卻說有外力介入，應檢討自己。

對此陳時中表示，若跟總公司談還叫偷雞摸狗，那要怎樣才是正正當當？並強調，只能陳述所經歷的情況，詳實和大家做報告，籲外界不要做臆測。

國民黨前立委孫大千今也在臉書指出，真相終於水落石出，原來是民進黨政府因為仇中情結掛帥和意識形態作祟，硬是想要繞過上海復星醫藥集團，如此完全違反商業合約的運作模式，怎麼可能買得到疫苗呢？

他說，民進黨政府害怕台灣人民因為從上海復星醫藥集團得到輝瑞疫苗，而改善了對中國大陸的敵意，寧願讓台灣民眾和醫護人員暴露在風險之中。台灣人民對中國大陸自行研發的疫苗也許存有疑慮，可是透過上海復星醫藥集團進行採購，又有什麼關係呢？

孫大千說，原來台灣在去年下半年就應該可以完成疫苗採購，是因為民進黨內的有關人士強力介入造成談判破局，陳時中竟然還可以臉不紅氣不喘的甩鍋給中國大陸。這中間究竟有什麼不可告人的難言之隱呢？

疫苗 台灣 陳時中

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