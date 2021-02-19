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新聞評論／「國王不能為非」海巡署被打臉比被打槍好

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海巡署下令改變海巡艦艇舷側文字塗裝，在現有「R.O.C. COAST GUARD」上方，增加醒目的「TAIWAN」字樣。(本報資料照片)
海巡署下令改變海巡艦艇舷側文字塗裝，在現有「R.O.C. COAST GUARD」上方，增加醒目的「TAIWAN」字樣。(本報資料照片)

海巡艦新增「TAIWAN」字樣塗裝，海巡署否認「國安高層指示」，旋遭總統府以「不用懷疑、也不用猜測，正是蔡英文總統本人指示」打臉，海巡署因此罕見道歉並收回否認新聞稿。海巡署自認替長官擔責，卻落得裡外不是人的尷尬處境，其實正是蔡英文曖昧的認同與決策風格，才讓滿朝文武百官莫衷一是。

春節前夕蔡英文才罕見地向對岸人民賀節釋善意，期待兩岸恢復正常有序的交流，此時曝光的「TAIWAN」正名塗裝決策具有反向的政治意義，海巡署否認有國安高層指示，降低正名塗裝的政治敏感度，避免與總統想要塑造的兩岸和緩氛圍逆向而行，也為蔡英文可能遭受的批評分憂擔責。

海巡署萬萬沒想到不但拍錯馬屁，還誤判風向、誤讀決策。蔡英文向對岸人民拜早年、希望兩岸恢復交流，主要是說給美國拜登政府聽的；至於「TAIWAN」正名塗裝，雖然專家質疑「更清楚辨識、更安全執法」的效果，但這恐怕不是重點，「不用懷疑、也不用猜測」，這要畫給獨派看，也要用來向北京展示的。

海巡署誤判風向、誤讀決策，一筆勾消蔡英文正名功績，活該被打臉。但始作俑者，卻是蔡英文曖昧認同與曖昧決策的風格。

雖然「TAIWAN」具有政治正確的地位，但蔡英文時而「台灣」、時而「中華民國」、時而「中華民國台灣」；她有時候是中華民國總統，有時候是中華民國台灣總統，大部分時候是台灣總統。蔡英文優游出入，運用之妙，存乎一心，但文武百官如何能得其神髓，參透其間玄機？

至於蔡英文的指令，涉及決策責任，官員更不好拿捏其間分寸，但為長官分憂擔責，總是沒錯。卡管一案，蔡英文分明伸了黑手，卻自始至終否認，教育部長只好擔責去職，但潘文忠總算也得了後謝，不枉愚忠一場。中天一案，總統府外洩密件也早把劇本鋪排好了，總統府同樣否認到底，曾被閣揆蘇貞昌嫌「不太會處理事情」的NCC主委陳耀祥，果然處理得既粗暴又笨拙，但畢竟也按照劇本把中天關台了。

「國王不能為非」，老牌民主的英國如此，新威權的民選獨裁更是如此！從卡管案看到中天案，海巡署如何不勇敢承擔，為總統撇清正名爭議的責任？寧被總統府打臉，也比被總統府打槍好！這是蔡政府官員的宿命！

蔡英文 台灣 教育部

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