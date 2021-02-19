黑白集／護持統一憲法 民進黨甘做叛國黨？

蔡英文競選連任時說「主張統一就是叛國」，如今民進黨卻奮力護持統一憲法。（本報資料照片）

民進黨 要修憲，履行蔡英文 連任演說的承諾。不過，盈牘累篋的修憲案中，竟連一件台獨提案也沒有，國旗國號依然、固有疆域照舊。曾入官邸進諫制憲大義的辜寬敏，只能黯然神傷了。

樣欲迎還拒的戲碼演了幾十年，演戲的樂此不疲，看戲的已經反胃。蔡總統主政後發現「文字台獨」的美味，盡情挑逗獨派的脆弱虛榮，忽而華航貨機塗裝讓台灣 躲在英文字母C裡，忽而海巡艦艇漆上台灣字樣壓在中華民國頭上。但搞起修憲，霸氣瞬間消失，只剩大黨鞭胡亂瞎掰，說他們不走極端。

平時民進黨可不是這樣。蔡英文競選時，她的發言人對外媒清晰無誤地說，「主張統一就是叛國」；蔡英文就算出來否認，選民仍然心領神會。如今這部主張統一的叛國憲法，民進黨卻決定繼續將它供在神龕上，寧可整個黨一起當叛國黨。

蘇起倒是可以鬆一口氣。去年他聽了蔡說要修憲，馬上憂心這會是兩國論的最高潮，還預言四年後選的不再是「中華民國總統」。如今證明他看走眼！

對岸台辦旗下網站一篇文章道盡北京心聲，說「台灣已無統獨之爭」，意思是不光民進黨台獨，國民黨也不遑多讓。但這既汙衊了國民黨，更抹殺了民進黨的努力；看民進黨奮力護持統一憲法，不該頒個牌匾表揚？