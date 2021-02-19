游盈隆：蔡英文窒息式手法 將獨派、統派和對岸玩弄股掌

停放在基隆港漆有TAIWAN字樣的海巡署新北艦127。（圖：海巡署提供）

海巡署日前在艦艇弦側現有「R.O.C. COAST GUARD」上方，新增「TAIWAN」字樣，總統府前天霸氣回應，表示此舉是在蔡英文 總統指示下變更。對此，台灣 民意基金會董事長游盈隆在臉書發文，認為蔡英文透過發言人臉書搶海巡署業績，是一個還算單純的政治算計，目的就是為了在二二八前夕安撫獨派。游盈隆直言，蔡英文已逐漸摸索出一套「窒息式兩岸操作手法」，經常將島內獨派、統派和對岸老共，玩弄於股掌之間。

此次海巡艦艇新增「TAIWAN」字樣，對於蔡英文此舉各方各有揣測，游盈隆認為，這是她安撫獨派的手法，果不其然，台獨大老辜寬敏立刻對此做出正面的回應，對蔡總統這項作為表示感謝。

游盈隆說，經由長期觀察蔡英文的決策風格，尤其在處理兩岸關係方面，他發現蔡英文已逐漸摸索出一套「窒息式兩岸操作手法」，將島內獨派、統派和對岸老共搞得快窒息，才願意稍微鬆手，讓相關利害關係人出一口氣，不至於翻臉相向。

游盈隆分析指出，台灣的獨派或台派，除了少數「頑固份子」之外，在過去幾年間率皆歸順在蔡英文旗子底下，儘管對她「維持現狀的兩岸政策」敢怒不敢言。即便如此，蔡三不五時還是需要給獨派或台派一點甜頭，就如同這次海巡艦艇新增「TAIWAN」字樣。

此外，蔡英文對台灣的國民黨、統派或親中派有另一套安撫的手法，一言以蔽之，就是自稱「中華民國派」、帶領草莽的民進黨人高唱「中華民國國歌」，大選時手搖青天白日滿地紅的「國旗」，讓國民黨籍總統候選人韓國瑜氣到七竅生煙，眼睜睜看到「中華民國派」被魚目混珠也沒轍。畢竟，大選就算輸了，輸給一個自稱中華民國派的「假民進黨人」，也比輸給任何鐵桿台獨好。

游盈隆表示，蔡英文對中共 當局另有一套，她十分清楚中共最不想看到的便是「法理台獨」，因此在她任內絕不追求「法理台獨」。但她堅拒「九二共識」，藉此確立她在台灣的統治正當性，讓中共當局恨得牙癢癢，表面上一天到晚罵得很凶，但內心深處卻逐漸相信蔡英文不會搞法理台獨。

游盈隆直言，儘管蔡英文這種「窒息式兩岸操作手法」的確讓台海兩岸的各利害關係人相當不滿，但她會這樣繼續操作下去，這就是蔡英文。