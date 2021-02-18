海巡艦漆TAIWAN 府：是蔡英文指示

蔡英文總統（左二）去年12月11日至高雄主持「安平艦」下水典禮表示，若能在海巡艦艇上塗裝「TAIWAN」，執法時能夠被國際更清楚辨識。（本報資料照片）

本報系聯合報昨天披露「國安高層」指示海巡署進行艦船艇舷側增加「TAIWAN」字樣的新塗裝，海巡署一度發新聞稿否認政策由高層指示，但總統府隨後公開回應，在海巡艦艇上塗裝TAIWAN，「正是蔡英文 總統的指示」。海巡署因此罕見對外「致歉」並收回否認新聞稿。

總統府發言人張惇涵指出，台海周邊一年大約有30萬艘次的各國船舶通行，尤其在中國單方面推動的「海警法」於2月正式生效後，周邊國家的海巡工作比起過去將更為持重，面對「灰色地帶衝突」的應對，「TAIWAN的塗裝，能讓我們海巡艦艇有更清楚的辨識、更安全的執法；但不挑釁、不屈服，始終是我們堅持的立場」。

針對海巡船艦塗裝新增「TAIWAN」，海巡署昨上午一度否認有國安高層指示，但張惇涵隨後主動在臉書粉專貼文證實，「更清楚辨識、更安全執法」，正是蔡總統的指示。

張惇涵貼文表示，在守衛海疆的任務上，海巡甚至比海軍更前線，除了巡防的任務以外，也要執行海上救援救難，以及查緝走私、打擊犯罪等治安工作；海巡的夥伴時常需要在第一線、近距離的執法，像是大家印象深刻的，去年底馬祖海域的大量違法抽砂船事件，就是海巡艦艇負責執法驅離 。

張惇涵表示，去年12月11日，蔡英文總統前往高雄主持安平艦下水典禮，在要離開這個行程上車前，蔡總統向海巡做了這樣的指示：「很好！但若能在海巡艦艇上塗裝TAIWAN，讓海巡執法時能夠被國際更清楚辨識，就更好。」他還強調，昨天新聞報導裡所稱的「國安高層」指示，「不用懷疑、也不用猜測，正是蔡英文總統本人」。

在府方公開回應之後，海巡署隨即轉貼貼文，同時透過組群對外致歉，並建議相關新聞以總統府發言人所作回應為主。

海巡署說，為提升巡防艦艇海上執法識別度，今年1月起規畫在艦船艇舷側增TAIWAN字樣，新北艦、謀星艦、台東艦、澎湖艦現已塗裝，後續會在不增加經費下，在最短時間內將225艘大小型艦艇陸續塗裝。

海巡署指出，海巡艦船艇除執行遠洋巡護，範圍延伸至外海，為讓各國漁船及艦艇可辨識台灣 海巡艦艇及提升海上執法識別度，因此在艦船艇舷側「R.O.C. COAST GUARD」上方，新增「TAIWAN」字樣。