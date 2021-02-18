觀察站／艦艇正名塗裝 抗中政治味濃

海巡署下令改變海巡艦艇舷側文字塗裝，在現有「R.O.C. COAST GUARD」上方，增加醒目的「TAIWAN」字樣。（記者鄒秀明／攝影）

海巡署在艦艇上增加「TAIWAN」塗裝，蔡英文總統透過發言人強勢宣示政策乃由其下達指示。這項塗裝置於中華民國的英文縮寫（ROC）上方，在海上、尤其遠程辨識上功能委實有限，卻已凸顯政治宣示的能量。

陳水扁 執政八年期間，也曾試圖在海巡作「正名」的文章，但畢竟海巡艦艇負責近海與遠洋執法，尤其執行「碧海專案」南沙太平島運補、遠洋護漁等任務時，會與各國公務船舶遭遇，國籍名稱事關敏感，所以當時除設計出以藍白紅為底的T字舷側別標誌，強調「守護台灣 」外，也僅在高司內勤官員制服上的機關英文縮寫「C（China ） C.G.」改為「TAIWAN C.G.」，但「TAIWAN」塗裝，仍上不了艦船標示。

陳水扁執政時期，南海情勢雖迥異於現在，但同樣因操作本土意識形態，面臨中共 打壓威脅，當時一度頻繁對外釋出中共情報船侵入台灣海域訊息，「盛況」與目前共機侵擾我西南空域相同。

如今，蔡政府第二任期就將「TAIWAN」放上海巡艦艇，當局雖宣稱是因應中共單方面推動「海警法」後艦艇「安全執法」所需，避免與中國海警船混淆，但外界實難意會此舉在技術層面上的效用。尤其府方昨天說明「TAIWAN」塗裝時，一方面強調安全執法，卻也同時表示「不挑釁、不屈服，始終是我們堅持的立場」，讓人聞到以正名塗裝對抗中共的政治意味。

由任用軍職出身的海巡署長、海委會主委，加上採用與海軍艦艇相同構型的巡防艦、裝置火箭彈主砲、重建「平戰轉換」機制、律定開砲權責，民進黨的國安團隊積極將海巡署建設為「第二海軍」用心明確，其實已明白落實對應中共海警威脅的策略。至於此舉對外會否產生兩岸衝突風險？在蔡總統強勢宣示政策之後，則交由海巡官員操心了。