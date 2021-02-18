我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2782萬 破49萬死

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

觀察站／艦艇正名塗裝 抗中政治味濃

記者 洪哲政
海巡署下令改變海巡艦艇舷側文字塗裝，在現有「R.O.C. COAST GUARD」上方，增加醒目的「TAIWAN」字樣。（記者鄒秀明／攝影）
海巡署下令改變海巡艦艇舷側文字塗裝，在現有「R.O.C. COAST GUARD」上方，增加醒目的「TAIWAN」字樣。（記者鄒秀明／攝影）

海巡署在艦艇上增加「TAIWAN」塗裝，蔡英文總統透過發言人強勢宣示政策乃由其下達指示。這項塗裝置於中華民國的英文縮寫（ROC）上方，在海上、尤其遠程辨識上功能委實有限，卻已凸顯政治宣示的能量。

陳水扁執政八年期間，也曾試圖在海巡作「正名」的文章，但畢竟海巡艦艇負責近海與遠洋執法，尤其執行「碧海專案」南沙太平島運補、遠洋護漁等任務時，會與各國公務船舶遭遇，國籍名稱事關敏感，所以當時除設計出以藍白紅為底的T字舷側別標誌，強調「守護台灣」外，也僅在高司內勤官員制服上的機關英文縮寫「C（China ） C.G.」改為「TAIWAN C.G.」，但「TAIWAN」塗裝，仍上不了艦船標示。

陳水扁執政時期，南海情勢雖迥異於現在，但同樣因操作本土意識形態，面臨中共打壓威脅，當時一度頻繁對外釋出中共情報船侵入台灣海域訊息，「盛況」與目前共機侵擾我西南空域相同。

如今，蔡政府第二任期就將「TAIWAN」放上海巡艦艇，當局雖宣稱是因應中共單方面推動「海警法」後艦艇「安全執法」所需，避免與中國海警船混淆，但外界實難意會此舉在技術層面上的效用。尤其府方昨天說明「TAIWAN」塗裝時，一方面強調安全執法，卻也同時表示「不挑釁、不屈服，始終是我們堅持的立場」，讓人聞到以正名塗裝對抗中共的政治意味。

由任用軍職出身的海巡署長、海委會主委，加上採用與海軍艦艇相同構型的巡防艦、裝置火箭彈主砲、重建「平戰轉換」機制、律定開砲權責，民進黨的國安團隊積極將海巡署建設為「第二海軍」用心明確，其實已明白落實對應中共海警威脅的策略。至於此舉對外會否產生兩岸衝突風險？在蔡總統強勢宣示政策之後，則交由海巡官員操心了。

中共 台灣 陳水扁

上一則

海巡艦艇塗漆改名 國民黨立委批不切實際

下一則

海巡艦漆TAIWAN 府：是蔡英文指示

延伸閱讀

觀察站／睽違28年…少康能中興國民黨？

觀察站／睽違28年…少康能中興國民黨？
與扁分庭抗禮 昔「政治金童」趙少康旋風不輸韓流

與扁分庭抗禮 昔「政治金童」趙少康旋風不輸韓流

與扁分庭抗禮 昔「政治金童」趙少康旋風不輸韓流

與扁分庭抗禮 昔「政治金童」趙少康旋風不輸韓流
黃芳彥身亡衝擊扁案？不審不管 陳水扁如「法外之人」

黃芳彥身亡衝擊扁案？不審不管 陳水扁如「法外之人」

熱門新聞

霧社水庫淤積率已逾七成，去年2月蓄水率一度跌破4%，露出大片砂地，也凸顯水庫淤積問題嚴重。（本報資料照片）

旱！水庫淤積現形 德基水庫、日月潭出現奇景

2021-02-13 01:30
故宮收藏了十幅明太祖朱元璋長滿麻子、臉型奇特的「醜像」，在元旦剛開幕的大展「權力的形狀」首次展出，吸引大批好奇觀眾。（記者陳宛茜／攝影）

「史上最醜明太祖」亮相 民眾朝聖：醜爆了

2021-02-13 01:30
大年初二回娘家，國民黨主席江啟臣PO出與太太劉姿伶及前立委岳父劉盛良、岳母的合影。取自江啟臣臉書

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

2021-02-13 07:36
信義區吳興街抬頭可見台北101（圖），曾被網友形容是「台北市的貧民窟」，除有老舊公寓，還有紅磚蓋的老房子。（記者林麗玉／攝影）

信義區隔1條街「2個世界」…台北101緊鄰貧民窟

2021-02-11 01:26
民俗老師譚秀珠提出，年初一應該遠離十大禁忌，多沾沾喜氣。 記者李樹人／攝影

年初一的十大禁忌 你最常犯哪一項？

2021-02-11 07:53
電器紙箱出現的「神祕人像圖」，代表機器正面。圖擷自facebook

電器紙箱「神祕人臉圖」有何用？ 內行揭真實用途

2021-02-11 08:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失
紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪
涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕