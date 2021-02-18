海巡艦艇塗漆改名 國民黨立委批不切實際

國民黨立委陳以信指海巡艦艇塗裝新增TAIWAN，是不切實際的作法。（本報資料照片）

海巡署日前在國安高層指示下，將所屬海巡艦艇塗裝新增TAIWAN，以免與大陸海警船混淆。國民黨立委陳以信昨天表示，希望政府這項決定不是出於政治意識形態的考慮，海巡署不該只是勇於塗油漆改名稱，卻怯於奮勇挺漁民護漁權顧主權。

陳以信指出，實際上大陸海警船會與台灣 海巡艦同時出現並「執法」的海域，原則上只有東海釣魚台 海域。由於兩者塗裝有顯著不同，掛的旗也不一樣，從來沒聽過日方公務船或漁船發生過錯認。

陳以信說，在台日漁業協議簽署後，釣魚台海域除12海浬領海外，分成「排除對方法令適用海域」與雙方「特別合作海域」，實際上在該等海域，台灣的海巡艦艇並不會主動驅離 日方船隻。反倒是日本公務船仍會在協議海域驅離台灣的漁船，過去幾年已發生數起案例。

陳以信說，去年9月也有新凌波236號的撞船事件，到目前為止日方撞船責任都尚未釐清。現在海巡艦艇全面改變塗裝的需要性，令人質疑。蔡政府如果不是意識形態作祟，實在有必要對外清楚說明，改變用意與實益何在？

陳以信也說，必須提醒蔡政府，海巡艦艇出海目的不是作秀，海巡署不該只是勇於塗油漆改名稱，卻怯於奮勇挺漁民護漁權顧主權，屢讓台灣漁民在台灣的經濟海域吃鱉，甚至遭日方公務船驅離或逮捕。期待海巡署硬起來，勇敢執法真正保護漁民，這比在船邊塗上TAIWAN要實際、也重要多了。